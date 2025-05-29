توافق في منزل الصّمد على انتخاب عبد الرزّاق الغول رئيساً لبلدية بخعون

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عقد أعضاء بلدية بخعون المنتخبون إجتماعاً في منزل النائب ، تم التوافق فيه على انتخاب رئيساً للبلدية وعلي شاكر نائباً للرئيس، أول ثلاث سنوات وأن يتولى بكري حمدة في السنوات الثلاث التالية، وأن يُترجم هذا التوافق في الجلسة التي ستعقد لهذه الغاية بعد ظهرغد الجمعة في قائمقامية قضاء ـ في بلدة سير بإشراف القائمقام .وأكّد النائب الصمد في مداخلة خلال الإجتماع أنّ "هذا التوافق جاء إلتزاماً بالعرف الذي أُرسي في بخعون عام 1963 والذي يقضي أن يكون رئيس البلدية من أحد فروع آل محيش ونائب الرئيس من آل الصمد، حفاظاً على التوازن بين عائلات البلدة".وشدّد على أنّ "الإنتخابات أصبحت وراءنا، واليوم المنتخب هو لكلّ عائلات وأهالي بخعون بلا استثناء ولا تمييز، وبالتالي عليه تقديم الخدمات المطلوبة للجميع".وأشار إلى "النيّة لتشكيل هيئة من فاعليات البلدة وأصحاب الخبرات والإمكانات لدعم البلدية وعدم تركها لوحدها تواجه المهام في هذه الظروف الصعبة، ومساعدتها في تنمية بخعون وتطويرها نحو الأفضل، خصوصاً وأنّ البلدة تمتلك الكثير من الإمكانات والقدرات وأصحاب المهارات والإختصاص التي يمكن لها أن تساعدها لتكون واحدة من أفضل البلدات في الضنّية والشّمال ولبنان". (الوكالة الوطنية)