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لبنان

توافق في منزل الصّمد على انتخاب عبد الرزّاق الغول رئيساً لبلدية بخعون

Lebanon 24
29-05-2025 | 13:49
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عقد أعضاء بلدية بخعون المنتخبون إجتماعاً في منزل النائب جهاد الصمد، تم التوافق فيه على انتخاب عبد الرزاق الغول رئيساً للبلدية وعلي محمد خضر شاكر نائباً للرئيس، أول ثلاث سنوات وأن يتولى قاسم بكري حمدة الصمد منصب نائب الرئيس في السنوات الثلاث التالية، وأن يُترجم هذا التوافق في الجلسة التي ستعقد لهذه الغاية بعد ظهرغد الجمعة في قائمقامية قضاء المنية ـ الضنية في بلدة سير بإشراف القائمقام جان الخولي.
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وأكّد النائب الصمد في مداخلة خلال الإجتماع أنّ "هذا التوافق جاء إلتزاماً بالعرف الذي أُرسي في بخعون عام 1963 والذي يقضي أن يكون رئيس البلدية من أحد فروع آل محيش ونائب الرئيس من آل الصمد، حفاظاً على التوازن بين عائلات البلدة".

وشدّد على أنّ "الإنتخابات أصبحت وراءنا، واليوم المجلس البلدي المنتخب هو لكلّ عائلات وأهالي بخعون بلا استثناء ولا تمييز، وبالتالي عليه تقديم الخدمات المطلوبة للجميع".

وأشار إلى "النيّة لتشكيل هيئة من فاعليات البلدة وأصحاب الخبرات والإمكانات لدعم البلدية وعدم تركها لوحدها تواجه المهام في هذه الظروف الصعبة، ومساعدتها في تنمية بخعون وتطويرها نحو الأفضل، خصوصاً وأنّ البلدة تمتلك الكثير من الإمكانات والقدرات وأصحاب المهارات والإختصاص التي يمكن لها أن تساعدها لتكون واحدة من أفضل البلدات في الضنّية والشّمال ولبنان". (الوكالة الوطنية)
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