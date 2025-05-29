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لبنان

بالفيديو والصور... سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على الجنوب

Lebanon 24
29-05-2025 | 13:43
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شنّ الجيش الإسرائيلي مساء اليوم سلسلة غارات على مناطق واسعة في الجنوب.

استهدفت الغارات المنطقة الواقعة بين سجد والريحان، وبلدات: تفاحتا، البيسارية، تبنا، شبيل، الكسارة، وأطراف كفرفيلا، بلدة برغز في إقليم التفاح وبلدة المحمودية جنوب لبنان.

وأيضًا، شنّ غارات وهمية فوق النبطية والزهراني.

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غارات إسرائيلية تستهدف وادي برغز pic.twitter.com/puJD8MWcSV

لحظة استهداف بلدة كفرفيلا جنوب لبنان pic.twitter.com/fjslgtbKoo

 
 
 
 
























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