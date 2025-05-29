بالفيديو والصور... سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على الجنوب

شنّ الجيش الإسرائيلي مساء اليوم سلسلة غارات على مناطق واسعة في الجنوب.
استهدفت الغارات المنطقة الواقعة بين سجد والريحان، وبلدات: تفاحتا، البيسارية، تبنا، شبيل، الكسارة، وأطراف كفرفيلا، بلدة برغز في إقليم التفاح وبلدة المحمودية جنوب لبنان.
وأيضًا، شنّ غارات وهمية فوق النبطية والزهراني.
فيديو يوثّق لحظة الاستهداف الاسرائيلي لبلدة تبنا pic.twitter.com/iiFWf147T0
— lebanon 24 (@Lebanon24) May 29, 2025
فيديو يوثّق لحظة الاستهداف الاسرائيلي لبلدة تبنا pic.twitter.com/iiFWf147T0
سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان pic.twitter.com/EKtD6b2ErQ
— Lebanon 24 (@Lebanon24) May 29, 2025
سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان pic.twitter.com/EKtD6b2ErQ
غارات إسرائيلية تستهدف وادي برغز pic.twitter.com/puJD8MWcSV
— Lebanon 24 (@Lebanon24) May 29, 2025
لحظة استهداف بلدة كفرفيلا جنوب لبنان pic.twitter.com/fjslgtbKoo
— Lebanon 24 (@Lebanon24) May 29, 2025