بالفيديو والصور... سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على الجنوب

شنّ الجيش مساء اليوم سلسلة غارات على مناطق واسعة في الجنوب.

استهدفت المنطقة الواقعة بين سجد والريحان، وبلدات: ، البيسارية، تبنا، ، الكسارة، وأطراف كفرفيلا، بلدة برغز في إقليم التفاح وبلدة المحمودية .

وأيضًا، شنّ غارات وهمية فوق والزهراني.

فيديو يوثّق لحظة الاستهداف الاسرائيلي لبلدة تبنا pic.twitter.com/iiFWf147T0 — 24 (@Lebanon24) May 29, 2025 Advertisement

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف جنوب pic.twitter.com/EKtD6b2ErQ — Lebanon 24 (@Lebanon24) May 29, 2025

غارات إسرائيلية تستهدف وادي برغز pic.twitter.com/puJD8MWcSV

— Lebanon 24 (@Lebanon24) May 29, 2025

لحظة استهداف بلدة كفرفيلا جنوب لبنان pic.twitter.com/fjslgtbKoo

— Lebanon 24 (@Lebanon24) May 29, 2025











































