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لبنان

بالصور... من هو أصغر مختار في لبنان؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
29-05-2025 | 14:00
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بعد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية، برز الشاب حسن خضر نزال كأصغر من نال لقب "مختار" في الاستحقاق الانتخابي ، محقّقًا في الوقت نفسه أعلى نسبة اقتراع بين الفائزين.
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نزال، من مواليد 6 شباط 1997 (28 عامًا)، انتُخب مختارًا في بلدة صريفاقضاء صور، بعد أن حصد 1397 صوتًا من أصل 2300، متجاوزًا النصف زائدا واحدا بفارق مريح.

ويُعرف حسن بلقب "المختار الأبيض"، في إشارة إلى لون بشرته وشعره الأبيض.

عاش نزال ضغوطًا كبيرة خلال يوم الاقتراع، خشية الخسارة، لكن مع إقفال صناديق الاقتراع وبدء الفرز، بدأت تتضح ملامح الفوز.
 
وما إن صدرت النتائج، حتى تلقّى عبر تطبيق "واتساب" ملصقًا لعصفور، في دلالة رمزية على أنه "حلّق بالفوز".







 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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