بالصور... من هو أصغر مختار في لبنان؟

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نزال، من مواليد 6 شباط 1997 (28 عامًا)، انتُخب مختارًا في بلدة – ، بعد أن حصد 1397 صوتًا من أصل 2300، متجاوزًا النصف زائدا واحدا بفارق مريح.ويُعرف حسن بلقب "المختار الأبيض"، في إشارة إلى لون بشرته وشعره الأبيض.عاش نزال ضغوطًا كبيرة خلال يوم الاقتراع، خشية الخسارة، لكن مع إقفال صناديق الاقتراع وبدء الفرز، بدأت تتضح ملامح الفوز.