تقييم شامل لبقايا الإهراءات… البساط: سلامة البيئة أولوية

كتب والتجارة ، عبر حسابه على منصة "أكس": "في إطار المقاربة الشاملة التي تعتمدها لمعالجة ملف الإهراءات، وبالتنسيق مع ، يتم اجراء دراسة علمية متكاملة لتقييم المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن المواد المتبقية في الاهراءات. في هذا الإطار، قام الدفاع المدني اليوم بأخذ عينات من ثلاثة مواقع مختلفة من إهراءات القمح. نتائج الدراسة المرتقبة ستُعتمد لتوجيه القرارات التنفيذية المقبلة".

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