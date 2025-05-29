سلام: لبنان اضاع الكثير من الفرص والجيش اليوم يواصل سيطرته جنوب الليطاني

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اعتبر رئيس الحكومة إن " قد أضاع العديد من الفرص، بعدم تنفيذه الكامل للاتفاقية الشهيرة التي أنهت . ثم أتيحت لنا ، مع انسحاب الجيش عام 2000، ثم انسحاب القوات . لقد أضعنا هذه الفرص. والآن، لا شك أن هناك فرصة سانحة أمامنا، ونحن مصممون على عدم إضاعتها، مشيراً الى انه "لهذا السبب، يرتكز جدول أعمال حكومته على مبدأين أساسيين: الأول هو استعادة سيادة لبنان على كامل أراضيه وجميع منافذه، والثاني هو التزامنا بالإصلاحات الهيكلية اللازمة، سواء في القطاع المالي أو الإداري".وأشار سلام في حديث عبر CNN إلى أن "الهدف، مرة أخرى، هو أن يكون للدولة احتكار حصري للسلاح في جميع أراضيها، فما تم تحقيقه شمال ، أعتقد أنه إنجاز كبير حيث تم تفكيك أكثر من 500 (موقع عسكري لحزب الله)، والجيش الآن يوسع سيطرته ويعززها جنوب .وتابع: "تم إحراز تقدم حقيقي على الحدود مع ، ولدينا سيطرة أكبر بكثير على الحدود. أيضًا، خلال زيارة لبيروت قبل أسبوع، اتفقنا على خطة لتسليم الأسلحة ، وهو أمر طال انتظاره، ونأمل أن يتم تنفيذه قريبًا، بدءًا من المخيمات المحيطة ببيروت".وفيما يتعلق بدور والضغط على ، قال سلام: "بصراحة، نود أن نرى المزيد من الإدارة الأميركية، وخاصة في الضغط على إسرائيل للالتزام بما وافقت عليه في تفاهم تشرين الثاني، المعروف باسم بتفاهم وقف الأعمال العدائية، والذي توسط فيه الأميركيون، والآن هناك ما يُسمى بآلية الإشراف، والتي تشمل الفرنسيين والأميركيين، وكلاهما موجود على الأرض، وأنا متأكد من أن بإمكانهما الشهادة على حقيقة أن لبنان يفي بالتزاماته، في حين لم تفِ إسرائيل بالتزامها".