ارتفاع غير مسبوق.. إليكم أسعار الأضاحي لهذا العام

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مع اقتراب المبارك، يشهد سوق الأضاحي في ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار. مما يُشكّل تحديًا كبيرًا للعديد من الأسر التي اعتادت أن تضحي في هذه المناسبة.وقال أحد أصحاب الملاحم “نعم، أسعار الأضاحي هذا العام مرتفعة بشكل واضح. الخروف البلدي يتراوح ثمنه بين 270 و300 دولار، حسب وزنه وجودته. أما العجول، فقد تجاوزت أسعارها 2000 دولار".وأشار الى أن "نحن، كأصحاب ملاحم، لا نتحكم بهذه الأسعار. فتكلفة الأعلاف، والنقل، كلها أسباب خارجة عن إرادتنا".وأضاف بشاشة "نشعر بمعاناة الناس، فالكثيرون يأتون للسؤال، ولكنهم يغادرون من دون شراء، لأن الأسعار تفوق طاقتهم".وتُعدّ هذه الأسعار مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن اللبناني، مما يجعل تأمين ثمن الأضحية أمرًا بالغ الصعوبة.وفي ظل هذا الواقع، يلجأ عدد كبير من المواطنين إلى تقاسم الأضحية بين عدّة أفراد أو عائلات، كحلّ للتخفيف من الأعباء المالية.