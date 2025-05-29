بعد الغارات العنيفة على الجنوب... إسرائيل تكشف ما تم استهدافه

Advertisement

وأوضحت أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على منطقة تبنا عند أطراف البيسارية، كما لا يزال يحلق على علو منخفض في الجنوب".ولفتت إلى أن الطيران المسير الإسرائيلي أغار على منطقة الصالحاني وشن سلسلة غارات استهدفت وادي برغز والمحمودية".وكان الجيش الإسرائيلي قد شنّ سلسلة غارات طالت عددًا كبيرًا من المناطق الجنوبية.