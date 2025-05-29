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لبنان

بعد الغارات العنيفة على الجنوب... إسرائيل تكشف ما تم استهدافه

Lebanon 24
29-05-2025 | 14:35
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أفادت القناة 12 الاسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم بنى تحتية لـ "حزب الله" في عدة مناطق بجنوب لبنان.
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وأوضحت أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على منطقة تبنا عند أطراف البيسارية، كما لا يزال يحلق على علو منخفض في الجنوب".

ولفتت إلى أن الطيران المسير الإسرائيلي أغار على منطقة الصالحاني وشن سلسلة غارات استهدفت وادي برغز والمحمودية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد شنّ سلسلة غارات طالت عددًا كبيرًا من المناطق الجنوبية.
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