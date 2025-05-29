جدول مسائي للبنزين.. اليكم آخر الاسعار

Advertisement

ارتفع مساء اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 100 الف ليرة و98 أوكتان 101 الف ليرة والمازوت 174 الف ليرة فيما استقر سعر قارورة ، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.489.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.529.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.393.000 ليرة لبنانيةالغاز: 910.000