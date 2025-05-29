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لبنان

جدول مسائي للبنزين.. اليكم آخر الاسعار

Lebanon 24
29-05-2025 | 15:47
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ارتفع مساء اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 100 الف ليرة و98 أوكتان 101 الف ليرة والمازوت 174 الف ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
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البنزين 95 أوكتان: 1.489.000 ليرة لبنانية 
البنزين 98 أوكتان: 1.529.000 ليرة لبنانية 
المازوت: 1.393.000 ليرة لبنانية 
الغاز: 910.000 ليرة لبنانية
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