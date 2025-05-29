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لبنان

بعد ارتفاع اسعار المحروقات.. مصدر يوضح

Lebanon 24
29-05-2025 | 15:51
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اوضح ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا لـ"لبنان24" ان ارتفاع اسعار المحروقات مساء اليوم جاء عقب ما أقره مجلس الوزراء من ضريبة على المحروقات لتمويل المساعدات المالية للعسكريين.
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وأكد أبو شقرا أن القرار الذي تم اتخاذه اليوم كان مفاجئاً وقد نزل كالصاعقة على أصحاب المحطات والمواطنين.

وذكر أبو شقرا أن المحطات ستبدأ باعتماد التسعيرة الجديدة، وختم: "أعان الله المواطن الذي يحتاج إلى قرارات تخدمه وتخفف عنه وطأة الأزمة المعيشية".
 
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لبنان

خاص

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