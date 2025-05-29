بعد ارتفاع اسعار المحروقات.. مصدر يوضح

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اوضح ممثل موزعي المحروقات في لـ" " ان ارتفاع اسعار المحروقات مساء اليوم جاء عقب ما أقره من ضريبة على المحروقات لتمويل المساعدات المالية للعسكريين.وأكد أن القرار الذي تم اتخاذه اليوم كان مفاجئاً وقد نزل كالصاعقة على أصحاب والمواطنين.وذكر أبو شقرا أن المحطات ستبدأ باعتماد التسعيرة الجديدة، وختم: "أعان الله المواطن الذي يحتاج إلى قرارات تخدمه وتخفف عنه وطأة الأزمة المعيشية".