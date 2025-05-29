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لبنان

مداهمة منزل الصحافي وسام سعادة.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
29-05-2025 | 15:53
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نفّذت الجهات الأمنية قراراً صادراً عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، قضى بمداهمة منزل الزميل الصحافي وسام سعادة، ومصادرة هاتفه المحمول وجهاز الكومبيوتر الخاص به.
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ولم تُعرف بعد الأسباب المباشرة وراء هذا الإجراء، فيما يُنتظر توضيح رسمي من الجهات المعنية بشأن خلفيات القرار وتداعياته القانونية.
وأشارت المعلومات الى ان الخادمة التي تعمل في منزله، قامت بالاتصال بشقيقتها التي تعمل باسرائيل من احدى الهواتف التي يملكها سعادة
وعلى هذا الاساس جرى مداهمة منزله ومصادرة الاجهزة الالكترونية للتوسع في التحقيق.
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