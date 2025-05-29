مداهمة منزل الصحافي وسام سعادة.. اليكم ما جرى

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وأشارت المعلومات الى ان الخادمة التي تعمل في منزله، قامت بالاتصال بشقيقتها التي تعمل باسرائيل من احدى الهواتف التي يملكها .

وعلى هذا الاساس جرى مداهمة منزله ومصادرة الاجهزة الالكترونية للتوسع في التحقيق.

نفّذت الجهات الأمنية قراراً صادراً عن لدى ، القاضي ، قضى بمداهمة منزل الزميل الصحافي ، ومصادرة هاتفه المحمول وجهاز الكومبيوتر الخاص به.ولم تُعرف بعد الأسباب المباشرة وراء هذا الإجراء، فيما يُنتظر توضيح رسمي من الجهات المعنية بشأن خلفيات القرار وتداعياته القانونية.