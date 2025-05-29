Advertisement

لبنان

اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام: دم العامل ليس مستباحًا

Lebanon 24
29-05-2025 | 16:00
A-
A+



Doc-P-1367808-638841565200512742.png
Doc-P-1367808-638841565200512742.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام"، في بيان، أن "مرةً جديدة، يثبت العدو الإسرائيلي أنه لا يفرّق بين مقاومٍ على الجبهة، وعاملٍ في الميدان. فكل من يخدم الناس بصدق، ويصون الكرامة بعرق جبينه، هو هدف في بنك عدوانه".
Advertisement

أضاف: "لقد أقدم العدو، عبر إحدى مسيّراته الغادرة، على ارتكاب جريمة موصوفة، استهدفت العامل المقاوم محمود عطوي، ابن بلدة النبطية الفوقا، وهو يقوم بواجبه الإنساني في توزيع المياه على أهله وناسه، فارتقى شهيدًا في مشهدٍ يلخّص حكاية لبنان: شعبٌ صامد، وعاملٌ مضحٍ، وعدوٌ مجرمٌ لا يعرف حدودًا".

وأكد البيان أن اللقاء وإذ ينحني أمام دماء الشهيد البطل محمود عطوي، يرفع الصوت عاليًا، ليقول بملء الغضب والحق:

- أولًا: نُدين هذه الجريمة الجبانة، ونعتبرها عدوانًا مباشرًا على القطاع العام والعاملين فيه، وعلى كل مواطن شريف يقدّم الخدمة العامة بشرف وإخلاص.

- ثانيًا: نحذر من الصمت المريب والمخزي، سواء من المؤسسات الدولية أو الجهات الرسمية، تجاه هذا الاستهداف المتكرر للعاملين في القطاع العام. ونطالب الدولة اللبنانية بموقف واضح، حازم، وعلني، في المحافل الدولية، لكشف جرائم العدو بحق المدنيين والعاملين في البنى التحتية.

- ثالثًا: نطالب باعتبار الشهيد محمود عطوي شهيد واجب وطني ومهني، ومنحه كامل الحقوق المعنوية والمادية لعائلته، وتخليد اسمه في سجل الشرف العمالي والنقابي اللبناني.

- رابعًا: ندعو إلى تخصيص يوم وطني لنصرة العامل المقاوم، تحت عنوان: (العامل خط أحمر... والميدان جبهة صمود) ليكون يومًا للغضب النقابي، تُرفع فيه صور الشهيد، وتُقرع فيه أجراس الإنذار، بأن كرامة العامل في لبنان ليست سائبة، وأن كل قطرة دم تُزهق، ستُنبت وعياً ومقاومة وتنظيماً.

- خامسًا: نطالب وزارة الداخلية والبلديات واتحاد بلديات النبطية، وسائر الجهات المعنية، بتكريم الشهيد رسميًا، وبإطلاق اسمه على أحد المرافق العامة في بلدته، ليرتبط اسمه الدائم بخدمة الناس، كما ارتبطت حياته بها".

وتابع البيان: "... إن ما جرى مع الشهيد محمود عطوي ليس حادثة عابرة، بل جرس إنذار بأن العدو يسعى إلى تجفيف ينابيع الحياة فينا: الماء، العمل، الخدمات، والأمل. ولكننا نعد شهيدنا وأهله وكل الشرفاء، أننا لن نسكت، ولن ننسى، وأن اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام سيكون في طليعة المواجهة النقابية، دفاعًا عن كرامة كل عامل وموظف ومواطن".
مواضيع ذات صلة
مفتي صور وجبل عامل: العمل البلدي مسؤولية وطنية وأخلاقية
lebanon 24
30/05/2025 00:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لازاريني: العاملين بقطاع الصحة في غزة يقتلون جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة
lebanon 24
30/05/2025 00:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس هيئة الأركان دخل اليوم إلى قطاع غزة والتقى بالجنود العاملين في الميدان
lebanon 24
30/05/2025 00:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: تحية تقدير لكل عامل وعاملة في لبنان
lebanon 24
30/05/2025 00:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:11 | 2025-05-29
16:58 | 2025-05-29
16:45 | 2025-05-29
16:42 | 2025-05-29
16:25 | 2025-05-29
16:10 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24