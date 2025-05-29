إلى أهل طرابلس.. بيان يخصّكم

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وجه رئيس بلدية المنتخب ، بيانا الى أهل طرابلس، أكد فيه ان بأعضائه الـ ٢٤ يشكل فرصة حقيقية للعمل المشترك. وجاء في البيان إلى أهل المدينة: "... أتقدم إليكم جميعًا، من القلب، بجزيل الشكر والامتنان على الثقة التي منحتموني إياها بانتخابي رئيسًا لبلدية طرابلس، في محطة ديمقراطية نعتز بها جميعًا، ونعمل على أن تكون مدماكًا جديدًا نحو عمل بلدي راقٍ ومسؤول يليق بمدينتنا . وهذا الاستحقاق نهديه الى اهل للمدينة جميعا من دون تفرقة أو تمييز وهو ليس انتصارا لفريق على آخر بل انتصار لطرابلس بكل أطيافها السياسية والمدنية".اضاف: "إن هذا المجلس البلدي بأعضائه الـ٢٤ يشكل فرصة حقيقية للعمل المشترك، وواجبنا اليوم أن نكون يدًا واحدة بعيدًا عن الانقسام، واضعين مصلحة طرابلس فوق كل اعتبار. وإنني أتعهد أمامكم بأن أكون خادمًا لهذه المدينة بكل مكوناتها، منفتحًا على الجميع، مؤمنًا بالتكامل بين القطاعين العام والمدني،وبأن أبواب البلدية ستكون مفتوحة أمام الجميع، للشفافية، والرقابة، والمساءلة".