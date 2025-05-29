بالصورة... سجن وفرض غرامة على وئام وهاب!

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قضى الحكم بإدانة ، وسجنه لمدة شهرين، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ مليار تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالقاضية نتيجة العبارات التي نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.ورأت المحكمة أن ما صدر عن المدعى عليه يتجاوز حدود حرية التعبير، ويشكل إساءة مباشرة تمس كرامة وسمعة القاضية المدعية.وجاء الحكم استناداً إلى شكوى موثقة بتغريدات ومنشورات اعتبرتها المحكمة تحقيراً واضحاً لا يبرره أي رأي عام أو نقد مشروع.وقد مثلت القاضية المدعية المحامية ، التي قدمت لائحة تفصيلية طالبت فيها بإنزال أشد لضمان عدم تكرار مثل هذه الإساءات بحق القضاء اللبناني.وبحسب معلومات " "، قدّم محامو وئام وهاب استئنافاً على القرار القضائي الصادر بحقه.