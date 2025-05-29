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لبنان
بالصورة... سجن وفرض غرامة على وئام وهاب!
Lebanon 24
29-05-2025
|
16:45
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أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في
بيروت
،
فاطمة الجوني
، حكماً مبدئياً في قضية الذم والتحقير المقامة من القاضية
غادة أبو كروم
بوكالة المحامية كارول
شوقي
الراسي
ضد
رئيس حزب
التوحيد العربي،
وئام وهاب
.
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قضى الحكم بإدانة
وهاب
، وسجنه لمدة شهرين، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ مليار
ليرة لبنانية
تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالقاضية نتيجة العبارات التي نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ورأت المحكمة أن ما صدر عن المدعى عليه يتجاوز حدود حرية التعبير، ويشكل إساءة مباشرة تمس كرامة
القضاء
وسمعة القاضية المدعية.
وجاء الحكم استناداً إلى شكوى موثقة بتغريدات ومنشورات اعتبرتها المحكمة تحقيراً واضحاً لا يبرره أي رأي عام أو نقد مشروع.
وقد مثلت القاضية المدعية المحامية
كارول الراسي
، التي قدمت لائحة تفصيلية طالبت فيها بإنزال أشد
العقوبات
لضمان عدم تكرار مثل هذه الإساءات بحق القضاء اللبناني.
وبحسب معلومات "
لبنان 24
"، قدّم محامو وئام وهاب استئنافاً على القرار القضائي الصادر بحقه.
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