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لبنان

بالفيديو... غارات إسرائيلية متواصلة تهزّ بعلبك والجنوب!

Lebanon 24
29-05-2025 | 17:26
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شنّ الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أربع غارات استهدفت بلدة شمسطار غرب بعلبك، بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي في الأجواء.

كما ألقى الجيش الاسرائيلي، 7 قنابل مضيئة في أجواء سهل مارون الراس، المحاذي لبلدة صلحا ومستعمرة أفيفيم.

وسبق أن شنّ غارتين بين بلدتي بنعفول وحومين التحتا في الجنوب.

ونجا طاقم الدفاع المدني التابع لـ"كشافة الرسالة الإسلامية" في بلدة بنعفول من غارة للطيران الحربي، بعد توجّههم إلى المكان المستهدف، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد أشارت المعلومات إلى وجود إصابات مدنية.

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