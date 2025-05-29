إنتهاء الانتخابات البلدية والتحضير للإستحقاق النيابي

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وترى هذه الأوساط ان الذي انتزع عرين الحدث وجزين سيتجه الى اعادة لملمة قوته التمثيلية في الاستحقاق المقبل، اما حزب القوات الذي نام قرير بعد اكتساحه غالبية البلديات فسيدرس تحالفاته بهدف تكريس حضوره كأكبر كتلة منتزعا ما تبقَّى من مقاعد لمصلحته، واعدا نفسه بالمزيد من النجاحات في ظل مزاج شعبي عارم مؤيد لتوجه القوات متسلحا، وهنا لا يمكن الا ترقب حراك والقوات وانتقالهما الى تجدد المعارك او الى التفكير عن للوفاق، وهنا لا بد من الاستفسار عما اذا كان هناك من اقتراح لكتلة نيابية من حصة الرئاسة الأولى.اما التفاهم الدرزي - الدرزي بين التقدمي السابق ورئيس حزب اللبناني الأمير طلال ارسلان والذي تجلى في القسم الاكبر من الانتخابات، فيرسم سؤالا وفق هذه الأوساط عن مدى انسحابه الى وهي مسألة لا يزال من المبكر جزمها حتى وإن أصرَّ الزعيمان على ان التحالف لن يتزحزح، معلنة ان الانتخابات البلدية كانت محطة، اما الذي حافظ على القسم الاكبر من حضوره في الجنوب فليس في وارد الانكفاء انتخابيا، في حين ان مؤشرات ظهرت حول اعادة ترتيب واقعه الشعبي.وتشير الى ان برلمان العام ٢٠٢٦ سيكون مختلفا وهناك فترات تمضي قبل انقشاع صورة التحالفات الواسعة عند بعض القوى الأخرى او عودة ما يُعرف بالرباعي او الخماسي او انتهائها مع ان هذه الانتخابات ستشهد عودة لتيار ، الذي يعيد التواصل مع عدد من الافرقاء كما معالجة بعض الامور قبل الكلمة الفصل.مرحلة التهيئة للاستحقاق النيابي لن تتأخر وفي الوقت نفسه لا يراد حرق المراحل لاسيما اذا كان هناك من تفاهم على إعادة النظر في القوانين الانتخابية.