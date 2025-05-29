Advertisement

لبنان

ستارلينك قبل نهاية حزيران

Lebanon 24
29-05-2025 | 22:47
A-
A+
Doc-P-1367882-638841809036137913.png
Doc-P-1367882-638841809036137913.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
برزت في النشاط الرئاسي المداولات الخاصة بملف الاتصالات وما يتعلق بخدمات ستارلينك، وفي السياق ذكرت «نداء الوطن»، أن المحادثات بين وفد شركة «ستارلينك» ووزارة الاتصالات قطعت شوطاً كبيراً، وجرى التفاهم على تسريع دخول الشركة العالمية إلى لبنان، بعدما أُزيلت كل العقبات السياسية وفي مقدمها، موافقة جميع الاطراف على المشروع. وبات من شبه المؤكد أن الشركة ستبدأ تقديم خدماتها في لبنان قبل نهاية حزيران المقبل.
Advertisement

وفي المعلومات أيضاً، أن المفاوضات مع وزارة الاتصالات أدّت إلى تحسين كبير في عائدات الدولة اللبنانية لقاء استعمال الإنترنت الذي توفره «ستارلينك»، وأن نسبة الـ 5 % التي كانت مطروحة سابقاً انتهت، وقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي يمنح الخزينة اللبنانية أضعاف هذه النسبة.
وعُلم أيضاً، أن «ستارلينك» ستؤسس شركة لبنانية لمواكبة تنفيذ الاتفاق عن كثب، وستكون خدماتها مؤمّنة للشركات، عبر اشتراكات تبلغ 100 دولار شهرياً.
 
مواضيع ذات صلة
بلدية زغرتا - اهدن دعت الى انهاء ورش التأهيل قبل نهاية حزيران
lebanon 24
30/05/2025 07:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن دبلوماسيين: الترويكا الأوروبية أبلغت إيران بأنها ستفعل آلية إعادة فرض العقوبات بنهاية حزيران
lebanon 24
30/05/2025 07:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: أمامنا طريق طويل قبل نهاية الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
30/05/2025 07:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"يسرائيل هيوم" عن دبلوماسي إسرائيلي: ترامب يسعى لصفقة بغزة قبل نهاية جولته بالمنطقة
lebanon 24
30/05/2025 07:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:11 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:05 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:14 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:18 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:09 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:11 | 2025-05-29
22:05 | 2025-05-29
22:14 | 2025-05-29
22:18 | 2025-05-29
23:09 | 2025-05-29
23:06 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24