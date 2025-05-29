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لبنان
ستارلينك قبل نهاية حزيران
Lebanon 24
29-05-2025
|
22:47
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برزت في النشاط الرئاسي المداولات الخاصة بملف الاتصالات وما يتعلق بخدمات ستارلينك، وفي السياق ذكرت «نداء الوطن»، أن المحادثات بين وفد شركة «ستارلينك» ووزارة الاتصالات قطعت شوطاً كبيراً، وجرى التفاهم على تسريع دخول الشركة العالمية إلى
لبنان
، بعدما أُزيلت كل العقبات السياسية وفي مقدمها، موافقة جميع الاطراف على المشروع. وبات من شبه المؤكد أن الشركة ستبدأ تقديم خدماتها في لبنان قبل نهاية حزيران المقبل.
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وفي المعلومات أيضاً، أن المفاوضات مع
وزارة الاتصالات
أدّت إلى تحسين كبير في عائدات
الدولة اللبنانية
لقاء استعمال الإنترنت الذي توفره «ستارلينك»، وأن نسبة الـ 5 % التي كانت مطروحة سابقاً انتهت، وقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي يمنح الخزينة
اللبنانية
أضعاف هذه النسبة.
وعُلم أيضاً، أن «ستارلينك» ستؤسس
شركة لبنانية
لمواكبة تنفيذ الاتفاق عن كثب، وستكون خدماتها مؤمّنة للشركات، عبر اشتراكات تبلغ 100 دولار شهرياً.
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