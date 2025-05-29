Advertisement

لبنان

عون إلى العراق الأحد

Lebanon 24
29-05-2025 | 22:56
A-
A+
Doc-P-1367885-638841814374593947.png
Doc-P-1367885-638841814374593947.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يزور رئيس الجمهورية جوزيف عون نهاية الأسبوع، العراق على رأس وفد لبناني لمناقشة عدد من الملفات أبرزها ملفّ تسديد كلفة استيراد الفيول العراقي، والذي يستورده لبنان بموجب اتفاقية موقّعة مع العراق في عام 2021 ويستبدله بفيول مناسب لمعامل إنتاج الكهرباء.
Advertisement

وكتبت" الاخبار":مع أن العراق مستمر بتوريد زيت الوقود بمعزل عن تسديد الكلفة، والتي جرى الاتفاق على وضعها في حساب خاص في مصرف لبنان باسم الحكومة العراقية، وجرى تفاهم أولي بأن تُسَدَّد على شكل سلع وخدمات، لكن لبنان لم يلتزم بالمطلوب منه، ما ولّد انطباعاً سلبياً لدى السلطات العراقية، علماً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري وعد بعقد جلسة لنقل اعتمادات إلى الحساب المصرفي المخصّص لدفع الأموال، وقالت المصادر إن المشكلة عادت لتتفاقم بسبب تهرب رئيس الحكومة نواف سلام أكثر من مرة من البت في الأمر، وذلك على الرغم من المساعي التي قام بها وزيرا المالية والطاقة ياسين جابر وجو الصدّي مع رئاسة الحكومة.

أما الملف الآخر الذي سيتحدّث عنه عون مع الجانب العراقي، فيتعلق بدور العراق في إعادة الإعمار لما هدمته الحرب الإسرائيلية في لبنان، خصوصاً أن رئيس الحكومة العراقي محمد الشياع السوداني، كان أبلغ حزب الله وحركة «أمل» بأن بلاده مستعدة لتحويل مستحقات العراق مقابل الفيول إلى صندوق رسمي تقرّه الحكومة اللبنانية ويكون مخصّصاً لإعادة إعمار المنازل التي هدّمها العدوان في الجنوب وبيروت والبقاع.

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن الاتصالات استمرت حتى الساعات الماضية، بما خصّ رغبة رئيس الجمهورية بزيارة المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني، علماً أن للأخير بروتوكوله الخاص والمعقّد جداً لجهة اللقاءات مع ضيوف الدولة العراقية. كذلك، من المُفترض أن يتابع الوفد الأمني الرسمي المرافق لعون، اجتماعات مع جهات أمنية رسمية عراقية، وقوى سياسية لمتابعة المساعي القائمة بقصد إتمام صفقة تبادل لمعتقلة إسرائيلية موجودة لدى فصائل المقاومة العراقية، مقابل إطلاق معتقلين من بينهم أسرى لحزب الله لدى العدو.
 
مواضيع ذات صلة
عون الى العراق الاحد و"لقاء بعبدا" يستبق الحوار الرئاسي مع الحزب
lebanon 24
30/05/2025 07:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عون إلى الفاتيكان الاحد والتعيينات رهن "انجاز المقابلات مع المرشحين"
lebanon 24
30/05/2025 07:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عون الى الكويت الاحد وتحضيرات لزيارة مصر والعراق..السلاح بند أساس في زيارة عباس
lebanon 24
30/05/2025 07:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يزور العراق و"الثنائي" يخوض معركة إعادة الإعمار بوجه الحكومة
lebanon 24
30/05/2025 07:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:11 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:05 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:14 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:18 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:09 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:11 | 2025-05-29
22:05 | 2025-05-29
22:14 | 2025-05-29
22:18 | 2025-05-29
23:09 | 2025-05-29
23:06 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24