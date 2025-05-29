عون إلى العراق الأحد

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وكتبت" الاخبار":مع أن العراق مستمر بتوريد زيت الوقود بمعزل عن تسديد الكلفة، والتي جرى الاتفاق على وضعها في حساب خاص في باسم الحكومة ، وجرى تفاهم أولي بأن تُسَدَّد على شكل سلع وخدمات، لكن لبنان لم يلتزم بالمطلوب منه، ما ولّد انطباعاً سلبياً لدى السلطات العراقية، علماً أن وعد بعقد جلسة لنقل اعتمادات إلى الحساب المصرفي المخصّص لدفع الأموال، وقالت المصادر إن المشكلة عادت لتتفاقم بسبب تهرب رئيس الحكومة نواف سلام أكثر من مرة من البت في الأمر، وذلك على الرغم من المساعي التي قام بها وزيرا المالية والطاقة ياسين جابر وجو الصدّي مع رئاسة الحكومة.أما الملف الآخر الذي سيتحدّث عنه عون مع الجانب العراقي، فيتعلق بدور العراق في إعادة الإعمار لما هدمته الحرب في لبنان، خصوصاً أن رئيس الحكومة العراقي محمد الشياع السوداني، كان أبلغ وحركة «أمل» بأن بلاده مستعدة لتحويل مستحقات العراق مقابل الفيول إلى صندوق رسمي تقرّه ويكون مخصّصاً لإعادة إعمار المنازل التي هدّمها العدوان في الجنوب وبيروت والبقاع.وبحسب مصادر مطّلعة، فإن الاتصالات استمرت حتى الساعات الماضية، بما خصّ رغبة رئيس الجمهورية بزيارة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، علماً أن للأخير بروتوكوله الخاص والمعقّد جداً لجهة اللقاءات مع ضيوف الدولة العراقية. كذلك، من المُفترض أن يتابع الوفد الأمني الرسمي المرافق لعون، اجتماعات مع جهات أمنية رسمية ، وقوى سياسية لمتابعة المساعي القائمة بقصد إتمام صفقة تبادل لمعتقلة إسرائيلية موجودة لدى فصائل العراقية، مقابل إطلاق معتقلين من بينهم أسرى لحزب الله لدى العدو.