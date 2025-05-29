بري: مع "اليونيفيل" ظالمة أم مظلومة

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ويقول : «صحيح أنّ تحركات «اليونيفيل» على الأرض يجب أن تتم بالتنسيق مع وبرفقته، لكن إذا لم يحصل ذلك أحياناً فينبغي تفادي المبالغة في ردّ الفعل، وعدم التصرف بتهور»، مشدّداً على ضرورة معالجة أي سوء تفاهم بهدوء وحكمة.ويلفت إلى أنّ «اليونيفيل» تعرّضت لاعتداءات إسرائيلية عدة خلال الحرب الأخيرة على ، «ونحن نعرف أنّ العدو لا يريد بقاءها في الجنوب، وهذا يكفي حتى نكون معها».ويعتبر بري أنّه «مع اقتراب استحقاق التجديد لقوات الطوارئ الدولية، لا يتوجب ارتكاب أي أخطاء على الأرض قد يستفيد منها الساعون إلى إنهاء مهمّتها في لبنان أو ربما تعديل صلاحياتها».ويوضح أنّ وجود القوات الدولية في الجنوب ينطوي أيضاً على بُعد اقتصادي حيوي، «وهي أوجدت نوعاً من دورة اقتصادية تنعكس إيجاباً على سكان القرى».ويؤكّد بري أنّ هي من أولى الأولويات بالنسبة إليه، وينبغي أن تكون كذلك بالنسبة إلى الحكومة، موضحاً أنّه يعوّل على دور أساسي لمجلس الجنوب في مواكبة ورشة الإعمار واختصار مراحلها.وحين يُسأل بري عن سبل تمويل هذه الورشة، يجيب: «إنها مسؤولية الحكومة شاءت أم أبت، وعليها أن تؤدي واجبها على هذا الصعيد، وأن تضع ملف الإعمار في طليعة بنود البحث مع الدول الشقيقة والصديقة، خصوصاً أنّها باشرت تعزيز علاقات لبنان مع الخارج».وعندما يُقال لبري إنّ بعض الخارج يربط تمويل إعادة الإعمار بسحب سلاح «حزب الله» من كل لبنان، يرد حازماً: «الاتفاق لا يلحظ ذلك، ونحن نفّذنا كلياً ما يتوجب علينا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لناحية سحب السلاح من جنوب الليطاني».وإذ يشدّد أهمية التي تمّت جنوباً في تحدٍّ للظروف الصعبة الناتجة من تداعيات العدوان الإسرائيلي، يلفت إلى أنّه سيكون على البلديات المنتخبة أن تؤدي دوراً فعّالاً في مشروع الإعمار عندما ينطلق، معتبراً أنّ عليها وضع كل طاقاتها وخبراتها في خدمته.وضمن سياق متصل، يتوقف بري عند الأثر النوعي لسلوك «حزب الله» وحركة «أمل» في انتخابات ، «حيث نجحنا في رفع منسوب التصويت من ٩ آلاف في الانتخابات السابقة إلى نحو ١٩ ألفاً هذه المرّة».ويضيف: «كذلك تحلّى مناصرو «الثنائي» بالمسؤولية العالية واحترموا القرار السياسي المتخذ بعدم التشطيب، الأمر الذي سمح بالمحافظة على المناصفة في هذه المرحلة الدقيقة».ويشير بري إلى أنّ «مساهمتنا في حماية المناصفة داخل للعاصمة ليست أمراً ثانوياً، بل لعلها واحدة من أهم الخطوات، إذ إنّ بيروت هي وقلبه النابض، وبالتالي أي انقسام أو تقسيم فيها سينعكس على كل لبنان وسيتعدّى الحدود البلدية إلى ما هو أخطر، ولذا فإنّ ما فعلناه كان له مردودٌ وطني كبير نعتز به».وعن توصيفه للعلاقة الراهنة مع رئيس الحكومة سالم، يجيب بري مبتسماً: «بسَخّن منسَخّن، ببَرّد منبَرّد».