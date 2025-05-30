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لبنان
استقالات من "التيار"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
30-05-2025
|
01:15
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يشهد "
التيار الوطني الحر
" في المرحلة الاخيرة موجة استقالات داخلية، شملت عدداً من الكوادر الحزبيين الذين قدموا استقالاتهم وسلّموا بطاقاتهم الحزبية بشكل رسمي، لا سيما في منطقتي
جزين
والمتن.
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وتشير المعلومات إلى أن هؤلاء المستقيلين باتوا يشعرون بعدم التناغم مع المسار السياسي الذي يُفرض على "
التيار
" من رئيسه
جبران باسيل
، سواء من حيث الأداء التنظيمي أو في تموضعه داخل الحياة السياسية
اللبنانية
.
وتضيف المصادر أن الاستقالات لم تعد حالات فردية أو معزولة، بل بدأت تأخذ طابعاً تصاعدياً في بعض الأقضية التي لطالما اعتُبرت من معاقل التيار الأساسية، ما يعكس تراجع الحماسة داخل صفوفه، لا سيما بعد النتائج التي أفرزتها
الانتخابات البلدية
الأخيرة.
وتخشى أوساط مقربة من "التيار" من أن تتوسّع هذه الظاهرة في حال لم يُصر إلى مراجعة جدّية للخيارات التنظيمية والسياسية التي يعتمدها "التيار" في المرحلة المقبلة.
المصدر:
لبنان 24
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