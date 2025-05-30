استقالات من "التيار"

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يشهد " " في المرحلة الاخيرة موجة استقالات داخلية، شملت عدداً من الكوادر الحزبيين الذين قدموا استقالاتهم وسلّموا بطاقاتهم الحزبية بشكل رسمي، لا سيما في منطقتي والمتن.وتشير المعلومات إلى أن هؤلاء المستقيلين باتوا يشعرون بعدم التناغم مع المسار السياسي الذي يُفرض على " " من رئيسه ، سواء من حيث الأداء التنظيمي أو في تموضعه داخل الحياة السياسية .وتضيف المصادر أن الاستقالات لم تعد حالات فردية أو معزولة، بل بدأت تأخذ طابعاً تصاعدياً في بعض الأقضية التي لطالما اعتُبرت من معاقل التيار الأساسية، ما يعكس تراجع الحماسة داخل صفوفه، لا سيما بعد النتائج التي أفرزتها الأخيرة.وتخشى أوساط مقربة من "التيار" من أن تتوسّع هذه الظاهرة في حال لم يُصر إلى مراجعة جدّية للخيارات التنظيمية والسياسية التي يعتمدها "التيار" في المرحلة المقبلة.