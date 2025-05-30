ما مصير رفع الحد الأدنى للأجور؟

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لا يزال مصير رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة مُعلقاً بسبب رفض الرقم الذي حدده بموافقة في اجتماع لجنة المؤشر الأخير.وفي هذا الإطار، قال رئيس العام الدكتور عبر " " ان "وزير العمل أعطى رقم الـ 28 مليون ليرة بالاتفاق مع الهيئات الاقتصادية وأصدر مرسوما وأرسله إلى علما انه يشمل الحد الأدنى فقط من دون احتساب الشطور وغلاء المعيشة".وتابع : "نحن بلغنا وزير العمل انه عندما سيُرسل المرسوم إلى سنُقدم طعنا ومراجعة أمام مجلس لأنه لا يُحقق العدالة بين مختلف فئات العمال والموظفين" .وأوضح ان "هذا الملف حاليا يُراوح مكانه"، مشيرا إلى وجود اتصالات مع الهيئات الاقتصادية ومع وزير العمل"، وقال: "نسعى للعودة مُجددا إلى المفاوضات ونأمل خيرا ولكن الوضع كما هو اليوم يدور في حلقة مفرغة".