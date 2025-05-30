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لبنان

بالارقام: هكذا توزع التصويت في انتخابات اتحاد بلديات المتن

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
30-05-2025 | 01:30
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يدور جدل كبير مند ايام بشأن انتخابات اتحاد بلديات المتن الشمالي التي فارت بها السيدة ميرنا المر ابو شرف على منافستها السيدة نيكول الجميّل.
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وبقيت الأحاديث بين مختلف المكونات السياسية والإجتماعية في المتن على مدى ثلاثة أيام تدور حول مَن إنتخب مَن ومَن خان مَن ، ومَن وعد ووفى ومَن وعد وكذب ، مَن إرتشى مَن لديه مصلحة ومن بقي على موقفه. 
مصدرٌ أمني مطلع واكب هذه الإنتخابات وقاطع المعلومات بشكلٍ دقيق جداً من مصادر المعنيين ومن مصادر مقربة من المجموعتين، اعد جدولا باقتراع البلديات من دون ذكر الأشخاص ، موضحا ان هامش الخطأ هو واحد في المئة ، مشيرا الى انه من حيث  المبدأ فان التصويت تطابق مع معطيات كلا الفريقين بإستثناء "القوات اللبنانية" التي "لم تعلم أو تفهم حتى الساعة ما حصل مع من دعمتهم في المتن من رؤساء بلديات" بحسب ما صرح الدكتور سمير جعجع.
وبحسب الجدول فان البلديات التي من المؤكد أنها صوتت لنيكول الجميل هي : 
الجديدة ، البوشرية، السد (٢١ عضواً)،سن الفيل (١٨ عضواً)،ضبية (١٥ عضواً)،بكفيا (١٥ عضواً)،بيت شباب (١٥ عضواً)،بيت مري (١٥ عضواً)،رومية (١٢ عضواً)،ساقية المسك (١٢ عضواً)،ضهر الصوان (٩ أعضاء).
مار موسى (٩ اعضاء)،الغابة (٩ أعضاء).
أما البلدات التي صوتت لرئيسة بلدية بتغرين ميرنا المر فهي : الفنار (٩ أعضاء)،الدوّار (٩ اعضاء)،العيرون (٩ أعضاء)،الرابية (٩ أعضاء)،العيون (٩ أعضاء)،بياقوت (٩ أعضاء)،بيت الشعار (٩ أعضاء)،مار شعيا (٩ أعضاء)،قنابة برمانا (٩ أعضاء)،قرنة شهوان (١٢ عضواً)،مزرعة يشوع (١٢ عضواً)،نابيه (١٢ عضواً)،بصاليم (١٢ عضواً)،بعبدات (١٢عضواً)،برمانا (١٥ عضواً)،جل الديب (١٥ عضواً)،الدكوانة (١٥ عضواً).
بتغرين (١٥ عضواً)،برج حمود(...)المنصورية (١٢ عضواً)،أنطلياس النقاش (١٥ عضواً)والزلقا (١٥ عضواً) .
المصدر لفت الى"أن القوى السياسية لن تعترض على هذا التعداد الدقيق جداً".


المصدر: لبنان 24
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