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لبنان
حادث سير على طريق الحدت.. وسقوط جريح
Lebanon 24
30-05-2025
|
01:33
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أفادت
غرفة التحكم
المروري بسقوط جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق
الحدت
.
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ويعمل دراج من مفرزة سير
بعبدا
على المعالجة.
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