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لبنان

حادث سير على طريق الحدت.. وسقوط جريح

Lebanon 24
30-05-2025 | 01:33
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 أفادت غرفة التحكم المروري بسقوط جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق الحدت.
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ويعمل دراج من مفرزة سير بعبدا على المعالجة.
 
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