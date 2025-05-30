التصعيد ضمن حدود "اللا حرب"

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في الأيام الماضية، تصاعدت وتيرة الخروقات في الجنوب اللبناني بشكل لافت، حيث كثّفت من عمليات القصف والتحليق والاستهداف، لكن المثير أن العديد من هذه العمليات لم تطل أهدافًا عسكرية مباشرة، بل طالت مواقع لا قيمة استراتيجية لها، أو حتى أماكن سبق أن استُهدفت في الحرب الأخيرة، ما يثير تساؤلات جدّية حول نوايا إسرائيل الحقيقية في هذه المرحلة.تُجمع مصادر مراقبة على أن إسرائيل تسعى، من خلال هذا التصعيد المدروس، إلى إيصال رسالة واضحة مفادها أن يدها لا تزال " "، وأنها قادرة على التحرك في أكثر من ساحة رغم الجمود في غزة والتعقيدات في الساحات الأخرى. وفي الوقت الذي يُطرح فيه الحديث عن هدنة أو ترتيبات تهدئة في غزة، تجد إسرائيل نفسها بحاجة إلى تسخين جبهات أخرى لتبقى في موقع الفعل، لا رد الفعل، وهو ما قد يدفعها في المرحلة المقبلة إلى محاولة جدّية لتسخين ، وكذلك ضمن حدود محسوبة.لكن هذا التحرك لا يقتصر فقط على الأبعاد الميدانية، بل يحمل خلفيات سياسية أبعد. فرئيس الحكومة الإسرائيلية ، الذي يعيش ضغوطًا داخلية وخارجية متصاعدة، يسعى أيضًا إلى التشويش على مسار المفاوضات الأميركية-الإيرانية. فبعد الكبير الذي وضعه له الرئيس الأميركي بمنعه من تنفيذ أي عمل عسكري مباشر ضد ، لم يعد أمامه الكثير من الأوراق. وبالتالي، يرى أن الساحة ، باعتبارها الخاصرة الأقرب لإيران من خلال ، هي المكان الوحيد القابل للاشتعال بطريقة تترك أثرًا في هذه المفاوضات.مع ذلك، لا يبدو أن الأمور تتجه نحو حرب شاملة. فالخروقات الإسرائيلية، رغم كثافتها، لا تحمل مؤشرات حقيقية على نية إسرائيل الانخراط في مواجهة واسعة. في المقابل، يُظهر حزب الله ضبطًا كبيرًا للنفس، وعدم رغبة في الانجرار نحو معركة لا تخدم أهدافه، لا في التوقيت ولا في الشكل. فالحزب يدرك أن أي انزلاق نحو مواجهة مفتوحة سيأتي في ظل واقع إقليمي شديد التعقيد، وتراجع في زخم القضية نتيجة التهدئة المتوقعة في غزة.بالتالي، ما نشهده اليوم هو استعراض قوة أكثر منه بداية لحرب. إسرائيل تريد أن تذكّر الجميع بقدرتها على الإيذاء، لكنها تعرف في العمق أن النار إذا اشتعلت في ، فلن يكون من السهل إطفاؤها.