جعجع استقبل وفد بلدية بحمدون

التقى " " وفداً من بلدية ، برئاسة رئيسه آمال ، ونائبه وسيم ، ومختاري البلدة: ومارون تابت، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ، ومنسق "القوات" في عاليه ، ورئيس مركز "القوات" في البلدة بسام .

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