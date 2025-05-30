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لبنان

جعجع استقبل وفد بلدية بحمدون

Lebanon 24
30-05-2025 | 02:34
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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وفداً من بلدية بحمدون، برئاسة رئيسه آمال خيرالله، ونائبه وسيم تابت، ومختاري البلدة: فؤاد جبور ومارون تابت، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى، ومنسق "القوات" في عاليه طوني بدر، ورئيس مركز "القوات" في البلدة بسام عبد النور.
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