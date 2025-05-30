نادي القضاة وضع ملاحظاته على مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي

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وضع ملاحظاته على مشروع العدلي الذي أقرته الحكومة بتاريخ ٢ أيار ٢٠٢٥، وأحالته إلى مجلس النواب، ونشرها اليوم على صفحته.للاطلاع على هذه الملاحظات اضغطوا