"وجهات نظر مختلفة".. موسى:الاتصالات بين بري وعون وسلام مستمرة

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أوضح النائب في حديث الى "صوت كل "، تعليقا على تصريح الذي توجه به الى الرئيس قائلا "بتسَخّن منسَخّن بتبَرّد منبَرّد"، "ان الاتصالات قائمة بين وكلا من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة، نافيا بالتالي أي انقطاع في التواصل إنما هناك وجهات نظر مختلفة في مقاربة بعض الملفات".وأشار موسى الى ان "الزيارة المرتقبة للموفد الأميركية مورغن أورتاغوس من المفترض ان تتابع في الملفات الأساسية مثل تطبيق القرار 1701 والاصلاحات ومسألة التجديد لليونيفيل، لكنه أوضح ان السلطات الرسمية لم تتبلغ لا بموعد محدد للزيارة ولا بأي جدول أعمال لها".وعن التعيينات التي شهدها أمس، تمنى موسى على "الحكومة ان تتعامل بجدية واحترافية أكبر في ما خصّ الآلية الموضوعة للتعيينات".