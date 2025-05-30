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لبنان

"وجهات نظر مختلفة".. موسى:الاتصالات بين بري وعون وسلام مستمرة

Lebanon 24
30-05-2025 | 02:50
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 أوضح النائب ميشال موسى في حديث الى "صوت كل لبنان"، تعليقا على تصريح الرئيس نبيه بري الذي توجه به الى الرئيس نواف سلام قائلا "بتسَخّن منسَخّن بتبَرّد منبَرّد"، "ان الاتصالات قائمة بين الرئيس بري وكلا من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة، نافيا بالتالي أي انقطاع في التواصل إنما هناك وجهات نظر مختلفة في مقاربة بعض الملفات".
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وأشار موسى الى ان "الزيارة المرتقبة للموفد الأميركية مورغن أورتاغوس من المفترض ان تتابع النقاش في الملفات الأساسية مثل تطبيق القرار 1701 والاصلاحات ومسألة التجديد لليونيفيل، لكنه أوضح ان السلطات الرسمية لم تتبلغ لا بموعد محدد للزيارة ولا بأي جدول أعمال لها".

وعن التعيينات التي شهدها مجلس الوزراء أمس، تمنى موسى على "الحكومة ان تتعامل بجدية واحترافية أكبر في ما خصّ الآلية الموضوعة للتعيينات".
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