عون ودع السفير الصيني في لبنان

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أبلغ الرئيس السفير الصيني في ، Qian Minjian، مع انتهاء فترة عمله في البلاد، تقديره الكبير للجهود التي بذلها خلال السنوات الأربع الماضية لتعزيز التعاون والعلاقات بين لبنان والصين.وتمنى عون للسفير الصيني التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية الجديدة.