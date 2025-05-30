على حاجز في الفنار.. مطلوبان سقطا في قبضة الأمن

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بلاغ، أنّه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بالجرائم على اختلافها في المناطق اللّبنانية كافّة، تمكّنت مفرزة استقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي، حوالى الساعة 23،00 من تاريخ 28-05-2025، أثناء تنفيذها حاجزًا أمنيًّا في محلّة الفنار- مقابل الجامعة اللبنانيّة، من توقيف شخصين على متن سيّارة نوع “هوندا” بالرّغم من محاولتهما الفرار، وهما كلّ من ش. ن. (مواليد عام 2002، لبناني)، و ج. ق. (مواليد عام 2004، لبناني) لحيازتهما كميّة من مادة “الماريجوانا”، ومطحنتين لطحن هذه المادّة، ودفتري لف، ومبلغًا ماليًّا بالعملتين الأميركيّة واللبنانيّة.وأشارت إلى أنّه تمّ ضبط السّيّارة والمواد المخدّرة، وأودع الموقوفان والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة المختص.