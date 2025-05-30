وديع الخازن: للالتفاف حول الثوابت الوطنية

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علق الوزير السابق ، في بيان، "على ما جاء في تصريح رئيس مجلس النواب عن ضرورة إنسحاب القوات من النقاط الخمس المتبقية في ، والتشديد على أهمية التنسيق الكامل بين الرؤساء الثلاثة"، مؤكدا "دعمه الكامل لهذا الموقف الوطني المسؤول".وقال:"ان ما عبّر عنه ، ينسجم تمامًا مع المصلحة الوطنية ، ويعكس التزامًا صادقًا بحماية السيادة الكاملة على أراضيها، وحرصًا على عدم الانجرار أو الانحراف إلى مسارات قد تزعزع الاستقرار، أو تُشتّت التفاهم القائم بين المرجعيات الدستورية. ولا يفوتني أن أثمّن حرص الرئيس الدائم على احترام صيغة العيش المشترك والمناصفة بين والمسيحيين، كما تجلّى بوضوح في مقاربته للانتخابات البلدية، وخصوصًا في العاصمة ، حيث سعى إلى ترسيخ هذا التوازن الدقيق الذي يشكل جوهر وركيزة الاستقرار في البلاد".تابع:"إن المرحلة التي نمرّ بها ، تفرض علينا مزيدًا من الوحدة والتضامن الداخلي لمواجهة الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية، ولإظهار صورة الإيجابية أمام ".وختم:"أدعو الجميع، إلى الالتفاف حول الثوابت الوطنية، وعدم السماح لأي تدخلات أو مواقف خارجية بأن تُعكّر صفو التفاهم الداخلي الذي يُشكّل حجر الأساس لعبور الوطن إلى برّ الأمان".