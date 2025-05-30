قبيل زيارته إلى بغداد.. عون والشابندر ناقشا تعزيز العلاقات اللبنانية-العراقية

مع المستشار السياسي لرئيس الوزراء ، ، السيد ، العلاقات - ، عشية زيارة رئيس الجمهورية إلى ، الأحد المقبل.

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ويزور عون نهاية الأسبوع، على رأس وفد لبناني لمناقشة عدد من الملفات أبرزها ملفّ تسديد كلفة استيراد الفيول العراقي، والذي يستورده بموجب اتفاقية موقّعة مع العراق في عام 2021 ويستبدله بفيول مناسب لمعامل إنتاج الكهرباء.