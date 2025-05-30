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لبنان

قبيل زيارته إلى بغداد.. عون والشابندر ناقشا تعزيز العلاقات اللبنانية-العراقية

Lebanon 24
30-05-2025 | 03:37
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عرض الرئيس جوزاف عون مع المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، السيد عزت الشابندر، العلاقات اللبنانية - العراقية، عشية زيارة رئيس الجمهورية إلى بغداد، الأحد المقبل.
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ويزور عون نهاية الأسبوع، العراق على رأس وفد لبناني لمناقشة عدد من الملفات أبرزها ملفّ تسديد كلفة استيراد الفيول العراقي، والذي يستورده لبنان بموجب اتفاقية موقّعة مع العراق في عام 2021 ويستبدله بفيول مناسب لمعامل إنتاج الكهرباء.
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