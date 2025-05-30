تطورات قضية المرفأ.. نائب سيتبلغ موعد جلسته

Advertisement

استكمل المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ القاضي جلسات الاستجواب، ومثل أمامه اليوم التمييزي القاضي .وأفادت المعلومات أن التمييزي القاضي لم يتسلّم بعد أي مذكرة استدعاء من أو من رئيس للمثول أمام .ومن المتوقع أن يُبلّغ النائب قريباً بموعد جلسة استجوابه. (الجديد)