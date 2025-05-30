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لبنان

تطورات قضية المرفأ.. نائب سيتبلغ موعد جلسته

Lebanon 24
30-05-2025 | 04:14
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استكمل المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار جلسات الاستجواب، ومثل أمامه اليوم المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري.
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وأفادت المعلومات أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لم يتسلّم بعد أي مذكرة استدعاء من النيابة العامة أو من رئيس مجلس القضاء الأعلى للمثول أمام البيطار.

ومن المتوقع أن يُبلّغ النائب غازي زعيتر قريباً بموعد جلسة استجوابه. (الجديد)
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