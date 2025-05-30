وزير العدل اختتم زيارته فرنسا

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اختتم وزير العدل عادل ، زيارته الرسمية إلى ، بعد عقد سلسلة من اللقاءات القضائية والإدارية الرفيعة المستوى في ، والتي تمحورت حول تعزيز التعاون بين وفرنسا في المجال القضائي، وتبادل الخبرات في مجالات التنظيم القضائي والإصلاح المؤسساتي.وشكّل اللقاء الذي جمع الوزير نصار بنظيره الفرنسي جيرالد دارمانان في مقر ، محطة أساسية في هذه الزيارة، حيث تم التباحث في سبل دعم لبنان في مسيرته الإصلاحية، لا سيما في تحديث بنية العدالة وتعزيز استقلالية .وأكّد الوزير دارمانان استعداد بلاده "الكامل لمواكبة هذه المسيرة من خلال التعاون الفني، وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لدعم المؤسسات القضائية ".كما تم البحث في إمكانية قيام الوزير الفرنسي بزيارة إلى لبنان في أقرب فرصة ممكنة.وشملت لقاءات الوزير نصار كلاً من رئيس للقضاء كريستوف سولار، الرئيس الأول لمحكمة التمييز، لدى ريمي هيتز، حيث تم البحث في دور المجالس القضائية في ترسيخ استقلالية القضاء وتعزيز الشفافية والمساءلة المهنية بالإضافة إلى سبل تفعيل التعاون المباشر بين القضاءين الفرنسي واللبناني.كما التقى الوزير نصار في وزارة العدل الفرنسية ستيفان نوال، حيث تم التباحث في آليات القضائية وتطوير أنظمة الرقابة والتقييم ضمن المؤسسات القضائية والإدارية.وأعرب نوال عن استعداده الكامل للتعاون وزيارة لبنان خلال شهر المقبل.واختتم الوزير نصار زيارته بلقاء مع لمنظمة Expertise France بيليه، تم خلاله مناقشة سبل التعاون في مجالات الدعم التقني، التدريب القضائي، وتطوير القدرات المؤسساتية، لا سيما ما يتعلق بتحديث معهد الدروس القضائية في لبنان.وتوجه وزير العدل بشكره "العميق للسلطات الفرنسية، وبصورة خاصة للسفير هيرفيه على إشرافه المباشر على تنظيم كل اللقاءات، والتي شكّلت محطة مهمة لتأكيد وقوف فرنسا إلى جانب لبنان، خصوصاً في مسيرته لترسيخ واستقلالية القضاء".