طقس نهاية الاسبوع متقلب... إليكم التفاصيل

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح لتصل أحيانا الى 55كلم/س.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع بعض التقلبات المحلية ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار : بين 18 و 27، بين 17 و 26، بين 13 و 27 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وفوق الجبال، مع رياح ناشطة نهارا واحتمال تساقط رذاذ خفيف شمال البلاد.السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح لتصل أحيانا الى 55كلم/س.الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، واحتمال تساقط بعض الرذاذ شمالا في الفترة المسائية وتبقى الرياح ناشطة .الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات و انخفاض إضافي بدرجات الحرارة بخاصة على الساحل ، تنشط الرياح أحيانا لتصل الى 50 كلم/س مع احتمال أمطار متفرقة شمال البلاد.