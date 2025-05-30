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لبنان
طقس نهاية الاسبوع متقلب... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
30-05-2025
|
04:43
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في
المديرية العامة للطيران المدني
ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح لتصل أحيانا الى 55كلم/س.
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وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع بعض التقلبات المحلية ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار :
بيروت
بين 18 و 27،
طرابلس
بين 17 و 26،
زحلة
بين 13 و 27 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وفوق الجبال، مع رياح ناشطة نهارا واحتمال تساقط رذاذ خفيف شمال البلاد.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح لتصل أحيانا الى 55كلم/س.
الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، واحتمال تساقط بعض الرذاذ شمالا في الفترة المسائية وتبقى الرياح ناشطة .
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات و انخفاض إضافي بدرجات الحرارة بخاصة على الساحل ، تنشط الرياح أحيانا لتصل الى 50 كلم/س مع احتمال أمطار متفرقة شمال البلاد.
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