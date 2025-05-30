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لبنان

طقس نهاية الاسبوع متقلب... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-05-2025 | 04:43
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح لتصل أحيانا الى 55كلم/س.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع بعض التقلبات المحلية ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار : بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين 17 و 26، زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وفوق الجبال، مع رياح ناشطة نهارا واحتمال تساقط رذاذ خفيف شمال البلاد.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح لتصل أحيانا الى 55كلم/س.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، واحتمال تساقط بعض الرذاذ شمالا في الفترة المسائية وتبقى الرياح ناشطة .

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات و انخفاض إضافي بدرجات الحرارة بخاصة على الساحل ، تنشط الرياح أحيانا لتصل الى 50 كلم/س مع احتمال أمطار متفرقة شمال البلاد.
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