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لبنان

مارتيونس رئيسا لاتحاد بلديات قضاء جبيل

Lebanon 24
30-05-2025 | 04:55
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فاز فادي مارتينوس، رئيس بلدية قرطبا، برئاسة اتحاد بلديات قضاء جبيل بالتزكية.
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