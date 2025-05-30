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لبنان

الرئيس عون التقى قنصل ألبانيا في لبنان

Lebanon 24
30-05-2025 | 05:14
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عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع قنصل ألبانيا في لبنان، مارك غريّب، العلاقات اللبنانية – الألبانية وسبل تطويرها.
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وقد نقل القنصل إلى رئيس الجمهورية تحيات رئيس الحكومة الألبانية، السيد إدي راما
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