الرئيس عون التقى قنصل ألبانيا في لبنان

عرض رئيس الجمهورية مع قنصل في ، مارك غريّب، العلاقات – الألبانية وسبل تطويرها.

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وقد نقل القنصل إلى رئيس الجمهورية تحيات رئيس الحكومة الألبانية، السيد إدي .