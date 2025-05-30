وفد "التقدمي" زار بلديات في اقليم الخروب مهنئا باسم تيمور جنبلاط

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جال وفد من في اقليم الخروب، باسم رئيس "اللقاء " النائب تيمور عدد من المنتخبة في للتهنئة بالفوز في والاختيارية.السعدياتلزيارة الأولى كانت لدار مختار السعديات رفعت الأسعد، حيث قدم الوفد التهنئة للمختار ولنجله رئيس بلدية السعديات المستحدثة خالد وأعضاء .ونقل النائب بلال عبدالله تحيات وتهنئة رئيس الحزب وقيادة المنطقة، مؤكدا ان ودار المختارة كانت دوما الى جانب أهالي السعديات وستستمر .شكر رئيس البلدية والمختار الوفد على زيارته، وأكدا "العلاقة التاريخية مع المختارة"، وأكد رئيس البلدية "ان في جعبته الكثير من المشاريع المزمع تنفيذها."ضهر المغارةثم انتقل الوفد الى بلدة ضهر المغارة وزار البلدية، حيث التقى رئيسها عبدالله داغر، في حضور اعضاء المجلس البلدي، وشكر رئيس البلدية الوفد وعرض لبعض المطالب الإنمائية .وأكد النائب عبدالله وقوف الحزب الى جانب المجلس البلدي، ولاسيما ان الجميع في المنطقة نسيج واحد وهمومهم واحدة.الدبيةوكانت المحطة الثالثة للوفد في بلدية الدبية، حيث التقى الوفد رئيس بلدية الدبية نبيل البستاني وأعضاء المجلس البلدي، ونقل لهم تحيات وتهنئة رئيس الحزب،وقد رحب رئيس البلدية بالوفد، مؤكدا "العلاقة المميزة التي تربط الدبية بدار المختارة والحزب التقدمي الاشتراكي".البرجينانتقل الوفد الى بلدة البرجين، حيث زار البلدية والتقى رئيس البلدية محمد بو عرم والمجلس البلدي.وعبر النائب عبدالله عن اعتزازه واعتزاز الحزب بالتنوع في البرجين وكل قرى المنطقة، مؤكدا وقوف الحزب الى جانب البلدية في الملفات الإنمائية ضمن الاولويات في الوزارات كافة .من جهته شكر رئيس البلدية الوفد ورئيسه تيمور ، وأكد أن "الحزب التقدمي الإشتراكي والزعيم لم يقصروا يوما تجاه البرجين"، مشيرا الى ان "المجلس البلدي الحالي سيتابع المطالبة بكل حقوق البرجين، والتي هي بحاجة الى الكثير".بعاصيرتابع الوفد جولته، فزار رئيس بلدية بعاصير امين القعقور في منزله في حضور مختاري البلدة القعقور وابراهيم حمزة، وكانت جولة أفق حول بعض الملفات الانمائية .رحب القعقور بالوفد شاكرا للنائب تيمور جنبلاط اهتمامه بالمجالس البلدية وعملها الانمائي .من جهته أثنى التكامل في البلديات مع الجيل الجديد، ولفت الى "ان بلدة بعاصير عزيزة على الحزب التقدمي الإشتراكي ورئيسه "، مؤكدا استمرار التعاون مع المجلس البلدي في مسيرته.الجيةثم زار الوفد بلدية الجية، والتقى رئيسها المنتخب وسام القزي، الذي ثمّن الزيارة، مستعرضا العلاقة التاريخية بين الحزب التقدمي الاشتراكي والمختارة وبلدة الجية، التي هي امتداد للجبل، مؤكدا انفتاحه على الجميع من منطلق الخصوصية التي تتميز بها منطقتنا.من جهته أكد عبدالله أن بلدة الجية "تجمع في نسيجها العيش الواحد"، ووجه التحية للاهالي على القرار الذي اتخذوه للحفاظ على خصوصية الجية، مبديًا استعداد الحزب الوقوف الى جانب المجلس البلدي لتعزيز التنمية المحلية .واختتمت الجولة بزيارة رئيس بلدية برجا المهندس ماجد ترو في منزله في حضور النائب والوزير السابق علاء الدين ترو وأعضاء المجلس البلدي.تحدث النائب عبدلله فنقل تهنئة رئيس الحزب، مشيرا الى "ان وجود ترو في رئاسة البلدية يتوج مرحلة نضال كبيرة الرفيق علاء ترو، ووفاء أهل برجا له، فضلا عن مسيرة المهندس ترو الانمائية على صعيد البلدة".وأمل بان ينعكس الانتصار الذي تحقق في برجا على المنطقة ككل. (الوكالة الوطنية)