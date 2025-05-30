بيان من نقابة المترجمين المحلفين.. هذا ما جاء فيه

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نظّمت النقابة المركزية للمترجمين المحلّفين في ، لقاءً حوارياً ، ضم خبراء محلّفين في الترجمة من مختلف المناطق، في فندق " سيرينادا" – الحمربعد النشيد الوطني، تحدثت النقابة كريستين مرحّبة، واكدت " أهمية اللقاء كخطوة ضمن مسار التعافي وتنظيم العمل النقابي الذي يحمي خبير الترجمة ، ويحفظ وجه لبنان الحضاري".ثم تحدث العضو الاستشاري في ، واشار الى أن "اللقاء يشكّل منصة لمناقشة التحديات والمطالبة بنقابة فاعلة"، مشددا على "ضرورة المضي قدماً نحو تنظيم المهنة بما يضمن كرامة خبير الترجمة وحقوقه".وعرضت إيمان لاغا الجوانب القانونية لممارسة المهنة، وركزت على "وجوب استقلالية خبير الترجمة وممارسة عمله في مكتبه الخاص بكل أمانة واحتراف، وعلى أهمية تمكينه من التحقق من المستندات لدى السلطات المختصة، ولا سيما تلك الصادرة خارج لبنان"، مؤكدة "ضرورة تطبيق النظام الداخلي للنقابة بحزم على أي خبير مخالف".، تحدث النقيب وليد مسلّم عن "جهود النقابة في تعزيز العلاقة مع وتنظيم إجراءات المصادقات"، وشدد على "أهمية المترجم بآداب المهنة وبمكتبه الخاص"، محذراً من "العمل لدى أي جهة أو كيان تجاري يستغله ويسيء لمهنته".ودعا إلى "الالتزام بلائحة الأسعار الموزّعة، والمشاركة في الجمعية العمومية المقبلة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي".وفي الختام ، أدارت الدكتورة نقاشاً عن شؤون خبراء الترجمة وشجونهم ، على أن يتم اللقاء مجدداً في الجمعية العمومية المقررة في المقبل. (الوكالة الوطنية)