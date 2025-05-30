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لبنان

بيان من نقابة المترجمين المحلفين.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
30-05-2025 | 05:19
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نظّمت النقابة المركزية للمترجمين المحلّفين في لبنان، لقاءً حوارياً ، ضم خبراء محلّفين في الترجمة من مختلف المناطق، في فندق "غولدن سيرينادا" – الحمر
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بعد النشيد الوطني،  تحدثت عضو مجلس النقابة  كريستين مرحّبة، واكدت " أهمية اللقاء كخطوة ضمن مسار التعافي وتنظيم العمل النقابي الذي يحمي خبير الترجمة ، ويحفظ وجه لبنان الحضاري".

ثم تحدث العضو الاستشاري في مجلس النقابة حسن سليم، واشار الى  أن "اللقاء يشكّل منصة لمناقشة التحديات والمطالبة بنقابة فاعلة"، مشددا على "ضرورة المضي قدماً نحو تنظيم المهنة بما يضمن كرامة خبير الترجمة وحقوقه".

وعرضت  إيمان لاغا الجوانب القانونية لممارسة المهنة، وركزت على "وجوب استقلالية خبير الترجمة وممارسة عمله في مكتبه الخاص بكل أمانة واحتراف، وعلى أهمية تمكينه من التحقق من المستندات لدى السلطات المختصة، ولا سيما تلك الصادرة خارج لبنان"، مؤكدة "ضرورة تطبيق النظام الداخلي للنقابة بحزم على أي خبير مخالف".

من جهته، تحدث النقيب وليد مسلّم عن "جهود النقابة في تعزيز العلاقة مع وزارة الخارجية وتنظيم إجراءات المصادقات"، وشدد على "أهمية التزام المترجم بآداب المهنة وبمكتبه الخاص"، محذراً من "العمل لدى أي جهة أو كيان تجاري يستغله ويسيء لمهنته".

ودعا إلى "الالتزام بلائحة الأسعار الموزّعة، والمشاركة في الجمعية العمومية المقبلة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي".

وفي الختام ، أدارت الدكتورة وديان مرتضى نقاشاً  عن شؤون خبراء الترجمة وشجونهم ، على أن يتم اللقاء مجدداً في الجمعية العمومية المقررة في تموز المقبل. (الوكالة الوطنية)
 
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