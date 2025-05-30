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لبنان

بعد ارتفاع أسعار المحروقات.. طليس: ندعو اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الى الاجتماع

Lebanon 24
30-05-2025 | 05:21
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صدر عن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس البيان الآتي:
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"أول دخولها...رسوم على طولها"...
فيما كانت حكومة الاصلاح والانقاذ"  تبحث عن إيرادات "لتصلح بها امور الدولة" و "لتنقذ برسومها خزينتها" لم تجد أمامها إلا ابواب المواطنين وطبقة السائقين لتفرض عليهم رفع أسعار المحروقات ولتضيف على كاهلهم أعباء فوق أعبائهم الناتجة عن عدم تطبيق القانون وحماية القطاع من اللوحات العمومية المزورة والسيارات الخصوصية التي تسرح وتمرح بلا حسيب او رقيب. 
وازاء ما تقدم، ندعو اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الى الاجتماع الأسبوع المقبل للتشاور واتخاذ ما هو مناسب من قرارات في هذا الشأن.
 
 
 
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