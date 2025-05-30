وزارة الشباب والرياضة تمنح اللجنة الاولمبية برئاسة جهاد سلامة إفادة إدارية رسمية

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تسلمت الهيئة الادارية للجنة الاولمبية اليوم من والرياضة إفادة إدارية مؤرخة بتاريخ 26 ايار وتحمل توقيع د. نورا بايراقداريان.وجاء في الافادة، التي منحت بعد موافقة مصلحة الرياضة في الوزارة أن صلاحيتها تنتهي في 30 كانون الثاني 1029.وقد تألفت على الشكل التالي: رئيساً، وأسعد النخل ومهند ومحمد نواباً للرئيس، أمينا عاما، المحامي شادي مخزوم أمينا للصندوق، فيكين جرجيان محاسبا، وخالد بديع ورولاند ونازاريت حبيبيان أعضاء مستشارين.في المقابل يحظى باعتراف دولي، الا انه غير مخول بحسب القوانين اللبنانية المرعية الاجراء التصرف كرئيس للجنة الأولمبية في الداخل، تحت طائلة مواجهة "انتحال صفة". (الوكالة الوطنية)