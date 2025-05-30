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لبنان
وزارة الشباب والرياضة تمنح اللجنة الاولمبية برئاسة جهاد سلامة إفادة إدارية رسمية
Lebanon 24
30-05-2025
|
05:22
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تسلمت الهيئة الادارية للجنة الاولمبية
اللبنانية
اليوم من
وزارة الشباب
والرياضة إفادة إدارية مؤرخة بتاريخ 26 ايار وتحمل توقيع
الوزيرة
د. نورا بايراقداريان.
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وجاء في الافادة، التي منحت بعد موافقة مصلحة الرياضة في الوزارة أن صلاحيتها تنتهي في 30 كانون الثاني 1029.
وقد تألفت على الشكل التالي:
جهاد سلامة
رئيساً،
فرنسوا سعادة
وأسعد النخل ومهند
دبوسي
ومحمد
عاصي
نواباً للرئيس،
جودت شاكر
أمينا عاما، المحامي شادي مخزوم أمينا للصندوق، فيكين جرجيان محاسبا،
ريمون سكر
وخالد بديع ورولاند
سعادة
ونازاريت حبيبيان أعضاء مستشارين.
في المقابل يحظى
بيار جلخ
باعتراف دولي، الا انه غير مخول بحسب القوانين اللبنانية المرعية الاجراء التصرف كرئيس للجنة الأولمبية في الداخل، تحت طائلة مواجهة "انتحال صفة". (الوكالة الوطنية)
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