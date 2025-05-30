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لبنان

الأمن العام: وقف العمل بالإيصالات المدونة بخط اليدّ

Lebanon 24
30-05-2025 | 05:22
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صدر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للامن العام البيان التالي:
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وردت معلومات عن قيام بعض المزورين بمنح إيصالات وهمية للسوريين مدونة بخط اليد مشابهة للإيصالات الخضراء التي تمنحها بعض الدوائر والمراكز في المديرية العامة للأمن العام.

لذلك تعلن المديرية العامة للأمن العام أنه سيتم وقف العمل بالإيصالات المدونة بخط اليد والممنوحة سابقاً والطلب من أصحابها مراجعة المراكز المختصة للحصول على إيصالات جديدة.
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