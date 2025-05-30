الأمن العام: وقف العمل بالإيصالات المدونة بخط اليدّ

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صدر عن مكتب شؤون الاعلام في للامن العام البيان التالي:وردت معلومات عن قيام بعض المزورين بمنح إيصالات وهمية للسوريين مدونة بخط اليد مشابهة للإيصالات الخضراء التي تمنحها بعض الدوائر والمراكز في .لذلك تعلن العام أنه سيتم وقف العمل بالإيصالات المدونة بخط اليد والممنوحة سابقاً والطلب من أصحابها مراجعة المراكز المختصة للحصول على إيصالات جديدة.