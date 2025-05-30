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لبنان

إشكال وتبادل إطلاق نار بين شبان في المشرفية

Lebanon 24
30-05-2025 | 05:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال تطوّر إلى إطلاق نار في منطقة المشرفية، بين شبان من عائلتين.
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وأشارت إلى مقتل أحد الأشخاص في الإشكال.
 
 
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