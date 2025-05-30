سوبرة اشاد بإجراءات الدولة لإستقبال الأشقاء الخليجيين

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أشاد عضو إتحاد مجالس رجال في بيان "بكل ما تقوم به السلطة في ، رئاسة الجمهورية والحكومة والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، من أجل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين مجيء الأشقاء الخليجيين إلى لبنان".واعتبر " أن الوفد مؤخرا إلى لبنان والتقييم الإيجابي للإجراءات المتخذة هو محط تقدير، وهو برأينا يشكل مرتكزا أساسيا لعودة الأشقاء الخليجيين إلى لبنان، آملا في الوقت نفسه أن "تتخذ قريبا قرارا مماثلا في هذا المجال، كون ذلك يعطي إنطباعا جديا ونهائيا حول استقرار الأوضاع واستباب الأمن في لبنان".وأكد "جهوزية القطاع السياحي بكل مرافقه لاستقبال الأشقاء الخليجيين خلال ، متوقعا وفي حال رفع الحظر عن مجيء الأشقاء السعوديين إلى لبنان خلال حزيران المقبل، أن يكون هذا الموسم مشابها لموسم صيف 2010، أي أن لبنان سيشهد ذروة في النشاط السياحي في موسم الصيف، وأن المردود الاقتصادي سيشمل كل القطاعات دون استثناء".ودعا "جميع المعنيين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني إلى تضافر الجهود لإنجاح موسم الصيف". (الوكالة الوطنية)