جابر عقد اجتماعا مع ريغو وليما تحضيرا لجلسة التفاوض الأولى مع صندوق النقد الدولي

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عقد ، تحضيرا لجلسة التفاوض الأولى مع بعد ظهر اليوم في ،إجتماعا تمهيديا مع رئيس بعثة الصندوق أرنستو ريغو والممثل المقيم للصندوق في ليما، تم في خلاله استعراض جدول عمل الجلسة والنقاط التي سيتم التطرق إليها.ومعلوم أن جلسة اليوم ، وفق بيان المكتب الاعلامي لوزارة المالية،تأتي واحدة من سلسلة جلسات تعقد تباعا في الأيام المقبلة بهدف الوصول إلى تفاهم أولي يمهد الطريق لاتفاق تمويلي يسهم بشكل أساسي في استعادة الاستقرارين المالي والنقدي، ويعزز ثقة الداخل والخارج بالاقتصاد اللبناني.والتقى جابر سفير في لبنان Murat Lutem، وتم عرض للعلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون في المرحلتين الحالية والمستقبلية. (الوكالة الوطنية)