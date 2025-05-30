سلام استقبل أبي المنى وبيدرسون

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بعد اللقاء قال الشيخ ابي المنى:" لقد تشرفنا بلقاء وشكرناه على مشاركته في افطار دار الطائفة، وكانت مناسبة للبحث معه اوضاع البلد والمنطقة لنستفيد من تجربته ومن حركة الحكومة والدولة في مسار اعادة البناء والاصلاح وإنقاذ البلد". استقبل الدكتور في السرايا ظهر اليوم شيخ عقل طائفة سامي ابي المنى على راس وفد من مشيخة العقل والمجلس المذهبي.بعد اللقاء قال الشيخ ابي المنى:" لقد تشرفنا بلقاء وشكرناه على مشاركته في افطار دار الطائفة، وكانت مناسبة للبحث معه اوضاع البلد والمنطقة لنستفيد من تجربته ومن حركة الحكومة والدولة في مسار اعادة البناء والاصلاح وإنقاذ البلد".

اضاف:"لقد لمسنا هذا الإندفاع ونحن أيضا ابدينا رأينا وامتناننا وتقديرنا لما يقوم به دولة الرئيس مشكورا، اكان في الداخل أم في حركته خارج لنعيد الثقة للبنانيين ببلدهم وللخارج أيضا بلبنان".

وتابع:"أملنا كبير أن يتفهم الجميع مواقف دولة الرئيس التي تصب في خدمة البلاد وفي تحقيق هذا التقدم المنشود والمأمول في إعادة بناء البلد في كل المواضيع المطروحة ."



اضاف:"هناك سهام توجه إلى دولة الرئيس لكننا نحن ندرك ونعرف مدى صدقه ومتى جديته في العمل. هذا هو عهد الإصلاح والإنقاذ ، هي حكومة الإصلاح والإنقاذ، علينا جميعا أن نشد على إيدي دولة الرئيس وفخامة الرئيس أيضا، وجميع الوزراء الذين نرى ونستبشر فيهم خير".



وقال:" نحن طرحنا أيضا مع دولة الرئيس موضوع الشراكه الروحية الوطنية التي اخترناها أن تكون عنوانا لهذا العهد ولهذه المرحلة، هذه الشراكه الروحية هي مظلة الإصلاح والإنقاذ، وكل عمل نقوم به يحتاج إلى هذه الشراكه الروحية الوطنية ، هذا هو لبنان الذي لا يقوم إلا بهذه الشراكه وهذه الشراكه لها ثقافتها ، وقد بدأنا سلسلة ندوات حول هذالموضوع، وعسى أن نكون في إحدى هذه الندوات برعاية دولة الرئيس لكي نوجه التفكير والعمل بالاتجاه الصحيح ، فنخدم هذا العهد و توجه الدولة في الاتجاه الصحيح في إعادة البناء وفي الإصلاح والإنقاذ".





بيدرسون



واستقبل الرئيس سلام المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى غير بيدرسون، والمنسِّقةُ الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس - بلاسخارت.



وتناول البحث المستجدات في سوريا وجهود فيها من أجل المساهمة في تعزيز الاستقرار ، اضافة الى التنسيق القائم بين لبنان وسوريا لمعالجة الوضع على الحدود بين البلدين، ومسائل اخرى ذات اهتمام مشترك.

اجتماع





بعد الاجتماع قال القاضي عبود:"اطلعنا رئيس الحكومة على الأعمال الجارية لإعادة تأهيل وساحة ، في إطار مشروع شامل لإعادة إطلاق وتفعيل البنية التحتية فيه، وتهدف هذه الخطوة إلى استعادة رونق العاصمة كما كانت عليه في ستينيات القرن الماضي، إبّان فترة النهضة العمرانية والثقافية، حيث شكّلت بيروت آنذاك واجهة حضارية مشرقة للمنطقة".



اضاف:"وقد تمّ عرض المراحل المنجزة من المشروع، إلى جانب عرض الأعمال المزمع تنفيذها قريبًا، ولا سيما في ساحة الشهداء، وإعادة النبض إلى العاصمة.كما تم الاتفاق بين بلدية بيروت، وشركة “سوليدير”، ومجلس الإنماء والإعمار، لتذليل العقبات الإدارية كافة، مما يفتح الباب أمام انطلاقة سريعة للمشروع، على أن تُنجز الأعمال في فترة زمنية قصيرة، ويعد المشروع بمثابة اعلانا لعودة بيروت .

ونشكر دولة الرئيس على متابعته ودعمه، مؤكدين العمل بتعاون وثيق بين مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والقطاع الأهلي في مدينة بيروت لما فيه خير العاصمة ولبنان".







لجنة الوظيفة العامة



واستقبل رئيس الحكومة لجنة "الوظيفة العامة " في لبنان المُشكلة من قبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والتي تضم : القاضي فوزي خميس، العميد فادي صليبا، المهندس داني جدعون وطلال المقدسي الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا مع دولة الرئيس في كل ما يتعلق بوظائف الفئة الأولى في لبنان العائدة لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك، وقد كلفنا غبطة البطريرك يوسف عبسي بتقديم جميع الشخصيات المؤهلة لتولي هذه الوظائف ، دون ان تكون مدينة لاي انسان او حزب او ، وقد أبدى دولة الرئيس تجاوبا مع مطالبنا، وكانت مناسبة عرضنا اوضاع الادارة، على ان يكون هناك تواصلا مستمرا معه."



وتراس سلام اجتماعا في السرايا حضره رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد علي قباني، محافظ القاضي مروان عبود،مدير عام شركة سوليدير زياد ابو جمرة، ومدير عام محطة تلفزيون حبيب غبريل اضافة الى عدد من المسؤولين في المحطة ، ومعنيين في مجلس الانماء والاعمار وشركة سوليدير وبلدية بيروت .بعد الاجتماع قال القاضي عبود:"اطلعنا رئيس الحكومة على الأعمال الجارية لإعادة تأهيل وساحة ، في إطار مشروع شامل لإعادة إطلاق وتفعيل البنية التحتية فيه، وتهدف هذه الخطوة إلى استعادة رونق العاصمة كما كانت عليه في ستينيات القرن الماضي، إبّان فترة النهضة العمرانية والثقافية، حيث شكّلت بيروت آنذاك واجهة حضارية مشرقة للمنطقة".اضاف:"وقد تمّ عرض المراحل المنجزة من المشروع، إلى جانب عرض الأعمال المزمع تنفيذها قريبًا، ولا سيما في ساحة الشهداء، وإعادة النبض إلى العاصمة.كما تم الاتفاق بين بلدية بيروت، وشركة “سوليدير”، ومجلس الإنماء والإعمار، لتذليل العقبات الإدارية كافة، مما يفتح الباب أمام انطلاقة سريعة للمشروع، على أن تُنجز الأعمال في فترة زمنية قصيرة، ويعد المشروع بمثابة اعلانا لعودة بيروت .ونشكر دولة الرئيس على متابعته ودعمه، مؤكدين العمل بتعاون وثيق بين مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والقطاع الأهلي في مدينة بيروت لما فيه خير العاصمة ولبنان".واستقبل رئيس الحكومة لجنة "الوظيفة العامة " في لبنان المُشكلة من قبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والتي تضم : القاضي فوزي خميس، العميد فادي صليبا، المهندس داني جدعون وطلال المقدسي الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا مع دولة الرئيس في كل ما يتعلق بوظائف الفئة الأولى في لبنان العائدة لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك، وقد كلفنا غبطة البطريرك يوسف عبسي بتقديم جميع الشخصيات المؤهلة لتولي هذه الوظائف ، دون ان تكون مدينة لاي انسان او حزب او ، وقد أبدى دولة الرئيس تجاوبا مع مطالبنا، وكانت مناسبة عرضنا اوضاع الادارة، على ان يكون هناك تواصلا مستمرا معه."

ومن زوار السرايا الوزير السابق محمد شقير وعرض معه الاوضاع العامة.