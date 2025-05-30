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لبنان

الابيض هنأ بالانتخابات البلدية والاختيارية

Lebanon 24
30-05-2025 | 06:09
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هنأ رئيس "المجلس الوطني الارثوذكسي اللبناني" روبير الأبيض، في بيان، اللبنانيين بـ"إنجازهم الاستحقاق الانتخابي للمجالس البلدية والاختيارية"، متمنيا التوفيق للفائزين، شاكرا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزراء الداخلية والبلديات والعدل والدفاع والجيش والقوى الأمنية على "مناقبيتهم في حسن ادارة العملية الانتخابية".
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وتمنى الابيض ان "تكون بيروت في الانتخابات النيابية المقبلة دائرة انتخابية واحدة اسوة بهذه الانتخابات البلدية"، مطالبا "رجال الدين المسيحيين ومسلمين بالاهتمام بأبناء طوائفهم"، داعيا اياهم الى ترك "السياسية للسياسيين والأحزاب"، وقال: "لبنان دولة مدنية ديموقراطية ذات سيادة حرة مستقلة للجميع". (الوكالة الوطنية)
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