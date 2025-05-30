الابيض هنأ بالانتخابات البلدية والاختيارية

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هنأ رئيس " الارثوذكسي اللبناني" ، في بيان، اللبنانيين بـ"إنجازهم الاستحقاق الانتخابي للمجالس البلدية والاختيارية"، متمنيا التوفيق للفائزين، شاكرا رئيس الجمهورية ورئيس ووزراء الداخلية والبلديات والعدل والدفاع والجيش والقوى الأمنية على "مناقبيتهم في حسن ادارة العملية ".وتمنى الابيض ان "تكون في الانتخابات النيابية المقبلة دائرة انتخابية واحدة اسوة بهذه "، مطالبا "رجال الدين ومسلمين بالاهتمام بأبناء طوائفهم"، داعيا اياهم الى ترك "السياسية للسياسيين والأحزاب"، وقال: " مدنية ديموقراطية ذات سيادة حرة مستقلة للجميع". (الوكالة الوطنية)