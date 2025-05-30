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لبنان

بشأن الصحافي وسام سعادة.. هذا ما قرره القاضي عقيقي

Lebanon 24
30-05-2025 | 06:11
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أفادت معلومات "الجديد" أن القاضي فادي عقيقي اعطى اشارة بترك الصحافي وسام سعادة
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وكانت الجهات الأمنية نفذت قراراً صادراً عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، بالأمس، قضى بمداهمة منزل سعادة، ومصادرة هاتفه المحمول وجهاز الكومبيوتر الخاص به. 
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