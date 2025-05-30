بشأن الصحافي وسام سعادة.. هذا ما قرره القاضي عقيقي

أفادت معلومات "الجديد" أن القاضي اعطى اشارة بترك الصحافي .

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وكانت الجهات الأمنية نفذت قراراً صادراً عن لدى ، القاضي فادي ، بالأمس، قضى بمداهمة منزل ، ومصادرة هاتفه المحمول وجهاز الكومبيوتر الخاص به.