شريفة: النهوض بالداخل ضرورة وطنية

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عبّر امام الصفا المفتي الشيخ عن "قلقه العميق من استمرار الاعتداءات على "، وأكد خلال القائه خطبة الجمعة من ، أن "الخروقات أصبحت شبه يومية، وغالبًا ما تقترن بسقوط ، رغم لبنان ببنود اتفاق وقف إطلاق النار".وانتقد "الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات التي تتم تحت أعين المشرفة على تنفيذ القرار 1701"، مشيرًا إلى أن " لما يُعرف بالتلال الخمس، يُعد خرقًا إضافيًا للسيادة ، يستدعي موقفًا أكثر حزمًا من الجهات المعنية".وتوقف "عند الأصوات الداخلية التي توجه سهامها إلى سلاح "، متسائلًا عن "سبب هذا التحيز، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية بلا مساءلة أو إدانة؟".وأنثى على "جهود الحكومة في ملء الفراغ الإداري"، وطالب ب"وضع خطة عملية لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي"، مشددًا على أن "النهوض بالداخل ضرورة وطنية".ودان "الصمت العربي والدولي حيال المجازر الجارية في غزة"، معتبرًا أن "هذا الصمت يمثل تواطؤًا ضمنيًا مع الاحتلال، في ظل غياب أي موقف جدي يرقى إلى حجم الجريمة المرتكبة بحق المدنيين".وختم مشددا على أن "تبدّل ، من إلى ، لا يغيّر في السياسات القائمة على تغليب المصالح والمصانع على حساب الإنسان"، داعيًا إلى "إطلاق نهضة توعوية شاملة ذات أبعاد ثقافية، صناعية واقتصادية، تكون السوق العربية المشتركة محورها الأساس". (الوكالة الوطنية)