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لبنان

شريفة: النهوض بالداخل ضرورة وطنية

Lebanon 24
30-05-2025 | 06:17
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عبّر امام مسجد الصفا  المفتي الشيخ حسن شريفة عن "قلقه العميق من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان"، وأكد خلال القائه خطبة الجمعة من مسجد الصفا،  أن "الخروقات أصبحت شبه يومية، وغالبًا ما تقترن بسقوط شهداء، رغم التزام لبنان ببنود اتفاق وقف إطلاق النار".
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وانتقد "الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات التي تتم تحت أعين اللجنة الخماسية المشرفة على تنفيذ القرار 1701"، مشيرًا إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي لما يُعرف بالتلال الخمس، يُعد خرقًا إضافيًا للسيادة اللبنانية، يستدعي موقفًا أكثر حزمًا من الجهات المعنية".

وتوقف  "عند الأصوات الداخلية التي توجه سهامها إلى سلاح المقاومة"، متسائلًا عن "سبب هذا التحيز، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية بلا مساءلة أو إدانة؟".

وأنثى على "جهود الحكومة في ملء الفراغ الإداري"، وطالب ب"وضع خطة عملية لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي"، مشددًا على أن "النهوض بالداخل ضرورة وطنية".

ودان "الصمت العربي والدولي حيال المجازر الجارية في غزة"، معتبرًا أن "هذا الصمت يمثل تواطؤًا ضمنيًا مع الاحتلال، في ظل غياب أي موقف جدي يرقى إلى حجم الجريمة المرتكبة بحق المدنيين".
وختم مشددا على أن "تبدّل الإدارات الأميركية، من بايدن إلى ترامب، لا يغيّر في السياسات القائمة على تغليب المصالح والمصانع على حساب الإنسان"، داعيًا إلى "إطلاق نهضة توعوية شاملة ذات أبعاد ثقافية، صناعية واقتصادية، تكون السوق العربية المشتركة محورها الأساس". (الوكالة الوطنية)
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