بيان من وزارة العدل يتعلّق بالمحاكمات في سجن رومية... إليكم ما جاء فيه

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في إطار تفعيل عمل قاعة المحاكمات في بغية تجاوز عقبات لوجيستية تؤدي الى التأخير في المحاكمات، تعلن وزارة العدل انها اتخذت، بالتنسيق مع ، سلسلة إجراءات تهدف لتسهيل حضور المحامين الى وممارسة عملهم فيها بما يضمن كرامتهم وحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، وذلك بعد سلسلة اجتماعات وتنسيق مكثف مع نقابتي المحامين في وطرابلس، والجهات القضائية والأمنية المعنية. صدر عن البيان الآتي:في إطار تفعيل عمل قاعة المحاكمات في بغية تجاوز عقبات لوجيستية تؤدي الى التأخير في المحاكمات، تعلن وزارة العدل انها اتخذت، بالتنسيق مع ، سلسلة إجراءات تهدف لتسهيل حضور المحامين الى وممارسة عملهم فيها بما يضمن كرامتهم وحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، وذلك بعد سلسلة اجتماعات وتنسيق مكثف مع نقابتي المحامين في وطرابلس، والجهات القضائية والأمنية المعنية.

وأبرز هذه الاجراءات:

عدم خضوع المحامين للتفتيش الجسدي عند دخولهم إلى قاعة المحاكمات.

توفير وسيلة نقل لائقة تقلّ المحامين من إلى القاعة

تخصيص مقاعد واضحة ومناسبة للمحامين داخل القاعة.

تفعيل الخط الأرضي المخصّص للمحامين لتيسير عملية التنسيق مع النقابة ومع إدارة السجن.

وضع آلية واضحة لتزويد إدارة السجن مسبقًا بأسماء المحامين الحاضرين.

إعداد قائمة مسبقة تتضمّن أسماء الشهود المقرر سماعهم، وأسماء المدّعين الشخصيين، وأسماء المتهمين والأظناء غير الموقوفين، وإبلاغها إلى آمر سجن رومية قبل يوم على الأقل من موعد الجلسة.

إعداد جدول الجلسات (رول الجلسات) قبل ثلاثة أيام على الأقل، وتعليقه على إعلانًا للمحامين المعنيين ولممثل النقابة في قصر العدل.

تأمين دخول ذوي الموقوفين الى قاعة المحاكمة بواسطة أذونات مسبقة صادرة عن الاستئنافية المختصة.



بناءً على ذلك، تعلن وزارة العدل إنطلاق العمل في قاعة المحكمة في رومية إبتداءً من يوم الثلاثاء 3 حزيران 2025، على أن تعقد الغرف الإستئنافية الثلاث الناظرة في قضايا الجنايات جلساتها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

أما بالنسبة لحضور الجلسات من قبل أهالي الموقوفين فعليهم الإستحصال مسبقًا على الأذونات الصادرة عن العامة الإستئنافية في مع الإصرار على تسهيل هذه الإجراءات قدر الإمكان.

يثمّن الوزير نصّار عالياً الجهود المتواصلة التي يبذلها اللبناني و نقيبا المحامين في بيروت الأستاذ وفي الأستاذ ، التي تهدف إلى تسريع المحاكمات وتخفيف نسبة التوقيف الإحتياطي التي تخطت الـ 67 في المئة.

كما يتوجّه وزير العدل بالشكر إلى السادة المحامين الذين تجنّدوا دفاعًا عن المصلحة القانونية والإنسانية، ويعتبر أن حرصهم على كرامة المهنة وحقوق الموقوفين يشكّل ركيزة أساسية في مسار إصلاح العدالة وترسيخ .