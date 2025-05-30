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لبنان

حزب الله يبحث أمن مخيمات صيدا.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-05-2025 | 06:29
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إستقبل مسؤول قطاع صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب في صيدا ، وفدا من حركة "أنصار الله" برئاسة نائب الأمين العام  محمود حمد الذي "قدم التهنئة والتبريك لقيادة الحزب  بالذكرى ال25 لعيد المقاومة والتحرير ".
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 وبحسب بيان للحزب، فقد شكر  الوفد الحزب على "مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، وعلى التقديمات الاجتماعية والصحية لأهلنا في مخيمات منطقة صيدا.  كما بحث المجتمعون،  في الأوضاع داخل مخيمات صيدا مؤكدين العلاقة المميزة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني. وحيوا الشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة بعد أكثر من 20 شهرا من حرب الابادة والتجويع، مشددين على خيار المقاومة بكل أشكالها، كسبيل وحيد لتحرير الأرض والمقدسات".
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