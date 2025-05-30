حزب الله يبحث أمن مخيمات صيدا.. إليكم التفاصيل

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إستقبل مسؤول قطاع في " " الشيخ في مركز الحزب في صيدا ، وفدا من حركة " الله" برئاسة نائب الأمين العام الذي "قدم التهنئة والتبريك لقيادة الحزب بالذكرى ال25 لعيد والتحرير ".وبحسب بيان للحزب، فقد شكر الوفد الحزب على "مواقفه الداعمة للقضية ، وعلى التقديمات الاجتماعية والصحية لأهلنا في مخيمات . كما بحث المجتمعون، في الأوضاع داخل مخيمات صيدا مؤكدين العلاقة المميزة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني. وحيوا الشعب الفلسطيني ومقاومته في بعد أكثر من 20 شهرا من حرب الابادة والتجويع، مشددين على خيار المقاومة بكل أشكالها، كسبيل وحيد لتحرير الأرض والمقدسات".