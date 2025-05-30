عن "غارات البقاع"... تعليق للجيش الإسرائيليّ

#عاجل 🔸هاجمت طائرات سلاح الجو الحربية الليلة الماضية بنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله الإرهابي احتوت على وسائل قتالية، في بعد ان تم مؤخرًا رصد محاولات حزب الله لإعادة اعمار الموقع الذي كان قد استُهدف سابقًا.



🔸سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة…