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لبنان

عن "غارات البقاع"... تعليق للجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
30-05-2025 | 06:32
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زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور له عبر منصة "اكس" أن  سلاح الجو الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية بنية تحتية تابعة لحزب الله في البقاع
 
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التحرك لمنع إعادة تموضع حزب الله
 
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